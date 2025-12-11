Продажи резко выросли: названы самые популярные новые электромобили в Украине

Новым лидером рынка стал китайский электромобиль BYD Leopard 3.

Прошедший месяц стал знаковым для украинского авторынка. Впервые за все время наблюдений месячные продажи новых электрокаров преодолели психологическую отметку в 3 тысячи единиц.

Об этом сообщают в Институте исследований авторынка.

По сравнению с октябрем рынок вырос почти на треть, а если сравнивать с прошлогодним показателем, то рост составляет впечатляющие 252%. Причина такой динамики - возврат НДС, что приведет к стремительному подорожанию электромобилей.

Сегодня рынок новых электрокаров де-факто стал филиалом автопрома Китая, ведь 96% всех зарегистрированных авто имеют китайское происхождение - это касается даже "европейцев", ведь они сошли с китайского конвейера.

Среди брендов лидером украинского рынка с огромным отрывом выступает BYD, показатель которого составляет убедительные 1532 единицы. Второе и третье места заняли Volkswagen и Zeekr, соответственно.

Среди моделей на первой позиции оказался компактный электромобиль-внедорожник BYD Leopard 3 (349 единиц). Сразу за ним следует Volkswagen ID. Unyx (296) и BYD Song Plus (284).

В ноябре украинский автопарк пополнили около 8,3 тысячи новых легковушек. У частных покупателей наиболее востребованной моделью стал BYD Leopard 3, тогда как юридические лица отдавали предпочтение проверенной классике - автомобилю Renault Duster.

Напомним также, что в прошлом месяце на первую регистрацию в нашей стране подали более 23,5 тысячи подержанных легковых авто, импортированных из-за рубежа.

