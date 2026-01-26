'‎Этому кроссоверу нет равных'‎: назван лучший подержанный автомобиль по ‎своей цене

Эта модель является компактным кроссовером, который выпускается с 1993 года.

Подержанные автомобили значительно дешевле новых, поэтому покупатели часто отдают предпочтение именно авто с пробегом. В то же время выбор подержанного авто является довольно сложной задачей из-за большого количества моделей, доступных на рынке.

Помочь водителям решил известный автоэксперт Люк Чиллингсворт, который назвал лучший подержанный автомобиль по своей цене. Его статью опубликовало издание Daily Express.

По словам специалиста, водителям, которые ищут лучший вариант среди подержанных автомобилей по доступной цене, "не стоит искать ничего другого, кроме Kia Sportage".

"Возможно, эта модель не так приятна в управлении, как Mazda MX-5, и не имеет столько впечатляющих функций, как Range Rover. Однако этот семейный SUV является одним из лучших доступных автомобилей на рынке и может стать идеальным выбором для семей, которые не хотят тратить большие средства", − отмечает автомобильный эксперт.

По его словам, внешне Sportage выглядит современно и стильно, а высококлассный салон непременно привлечет внимание всех вокруг. Модель оснащена множеством передовых технологий, которые будут полезны как начинающим, так и опытным водителям.

"Sportage получил высокую оценку за просторный салон, владельцы также могут наслаждаться большим багажником", − добавил Люк Чиллингсворт. Среди других преимуществ автомобиля − безупречная репутация в плане безопасности и низкие эксплуатационные расходы.

Отметим, в Украине подержанный Kia Sportage третьего поколения может стоить около 590 тыс. гривен. Цены на подержанные Sportage четвертого поколения могут превышать 750 тыс. гривен.

Подержанные автомобили – другие советы

Недавно известный механик Пол Лукас назвал самый надежный подержанный автомобиль в мире.

По словам специалиста, 20-летний Ford Focus Mk1 – это авто, которое не будет постоянно простаивать в гараже на ремонте, в отличие от многих других моделей. По его мнению, именно эта модель лучше всего подходит для эксплуатации на дорогах.

Также напомним, что ранее автомобильные эксперты составили список лучших подержанных автомобилей 2025 года и выбрали победителя. Лучшим подержанным автомобилем года специалисты признали BMW 3 Series.

