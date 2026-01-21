Названы автомобили, которыми больше всего довольны водители: без сюрпризов не обошлось

Лидером оказался производитель электромобилей.

При выборе автомобиля стоит обращать внимание не только на конкретные модели, но и на репутацию производителей. Некоторые бренды доказали, что способны выпускать надежные, практичные и комфортные автомобили.

В SlashGear на основе исследования Consumer Reports назвали бренд автомобилей, которым больше всего довольны владельцы. Интересно то, что лидером оказался производитель исключительно электромобилей.

Эксперты определили, что лучшим брендом автомобилей по удовольствию от вождения оказалась Tesla. В частности, многие владельцы довольны тем, как быстро эти электромобили разгоняются с места. Также многие водители положительно отзывались об управляемости электрокаров этого бренда.

Видео дня

Лучшим брендом автомобилей по степени удовлетворенности владельцев стал Rivian. Эта компания, как и Tesla, выпускает только электромобили.

Многие владельцы автомобилей Rivian рассказали экспертам, что они очень довольны уровнем комфорта моделей этого бренда и высокой плавностью хода. В модельный ряд бренда входят электрокроссоверы и электрические пикапы.

Почему стоит подготавливать электромобилей перед поездкой зимой

Ранее блогер из Колорадо на своем YouTube-канале Out of Spec Roaming рассказал, что происходило с его электромобилем Tesla Model Y на морозе. Перед поездкой мужчина оставил автомобиль на ночь прямо на улице и не заряжал его.

Блогер решил выяснить, насколько важно предварительно прогревать аккумуляторную батерею электромобиля перед поездкой в холодную погоду. Для этого электрокар был оставлен на улице при температуре −15 °C.

Сразу после запуска электрокара на его центральном дисплее появился предупреждающий индикатор, сообщающий, что из-за низкой температуры рекуперация энергии будет меньше. Блогер отметил, что это стало очевидным уже при первой поездке, так как мощность и рекуперативное торможение были значительно ограничены.

Вас также могут заинтересовать новости: