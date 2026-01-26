Известный механик назвал самую надежную подержанную машину в мире: можно найти и в Украине

Водителям полезно будет знать, какие самые надежные автомобили на вторичном рынке.

Многие водители сталкиваются с частыми поломками и дорогим ремонтом своих автомобилей. Поэтому некоторые из них начинают искать информацию о том, какие самые надежные автомобили на вторичном рынке. В этом вопросе стоит довериться мнению опытных специалистов.

Самый надежный бюджетный автомобиль бу - мнение механика

Известный автомеханик Пол Лукас рассказал изданию Daily Express, какой подержанный автомобиль является самым надежным для покупки. По его словам, 20-летний Ford Focus Mk1 - это машина, которая не будет постоянно простаивать в гараже на ремонте, как многие другие. Он утверждает, что именно эта модель лучше всего подходит для эксплуатации на дорогах.

Лукас подчеркнул, что "ни о чем не жалеет" в связи с покупкой данного автомобиля. Механик считает, его выбор является бесспорно лучшим вариантом для тех, кто ищет самые надежные авто старше 20 лет. Он пояснил:

"Мой старенький Ford Focus, который обладает двигателем 1,6 л, является лидером в плане надежности. Его разработали до появления множества бесполезных наворотов: от даже заводится с помощью настоящего ключа, а не нажатием кнопки. Я приобрел его 15 лет назад и очень доволен этим выбором".

Интересно, что компания Ford остановила производство своего культового Focus в прошлом году вслед за прекращением выпуска моделей Modeo и Fiesta. Именно Ford Focus Mk1 стал одной из важнейших моделей американского бренда, заложив основу для будущих разработок этой линейки. Он был очень популярным в США после того, как только появился в автосалонах. А в 1999 году эта модель даже получила награду "Европейский автомобиль года" и стала одной из самых продаваемых на мировом рынке.

Самые надежные б у авто в Украине - что с этой моделью

Эксперты авторитетного издания WhatCar? утверждают, что сейчас этот автомобиль по-прежнему доступен для тех, кто ищет бюджетную подержанную модель. По их словам, он простой в плане технического обслуживания с минимальной вероятностью каких-либо поломок. Кроме того, запчасти для "бэушных" Ford Focus, выпущенных в период с 1998 по 2004 год, очень распространены, что значительно облегчает их поиск и делает относительно недорогими.

Именно по совокупности всех указанных экспертами факторов эту модель с уверенностью можно назвать такой, что возглавляет категорию "Самые надежные авто в Украине на вторичном рынке". В нашей стране на площадках для продажи автомобилей его цена варьируется от 1600 до 2700 долларов зависимо от состояния и года выпуска.

