В тройку лидеров попали BMW 3 Series, Jaguar I-Pace и Skoda Fabia.

Автомобильные эксперты составили список лучших подержанных автомобилей 2025 года и выбрали победителя. Об этом сообщает Auto Express.

Лучшим подержанным автомобилем года специалисты признали BMW 3 Series. Автомобильный эксперт Алекс Ингрем объяснил, что выбор обусловлен не только характеристиками авто, но и большим выбором кузовов и комплектаций, доступных на рынке.

Тем, кто ищет экономичный автомобиль, специалисты советуют выбрать гибридную версию, в то же время бензиновые варианты подойдут водителям, которые ценят мощность и плавность хода. При этом даже самые доступные варианты приносят удовольствие от вождения.

Высокая популярность BMW 3 Series означает, что выбор на вторичном рынке практически безграничен, так что покупатели смогут найти автомобиль с наилучшими характеристиками и в лучшем состоянии.

В Украине подержанный BMW 3 Series (G20) можно приобрести по цене от примерно 900 000 гривень, хотя отдельные модели могут стоить 1 200 000 гривень и более.

Эксперты отметили и преимущества других подержанных машин. На второе место они поставили Jaguar I-Pace. Его назвали ярким примером того, насколько "доступным" может быть роскошный автомобиль. Подержанный Jaguar I-Pace можно найти в Украине по цене около 900 000 гривень.

Третье место заняла Skoda Fabia, которая может считаться настоящим народным автомобилем из-за доступности, практичности и экономичности.

Другими преимуществами Skoda Fabia назвали то, что она просторная внутри и послушная на дороге. В Украине подержанная Skoda Fabia четвертого поколения может стоить около 550 000 гривень.

Подержанные автомобили - что советуют специалисты

Ранее механик Скотти Килмер назвал одну из лучших моделей подержанных авто на современном рынке. Тем, кто ищет практичный автомобиль, он советует обратить внимание на Toyota Corolla.

Специалисту нравится эта модель благодаря прекрасным характеристикам, высокому уровню безопасности и качественному салону. Специалист отмечает, что Toyota Corolla продали миллионы, поэтому на рынке есть много хороших подержанных экземпляров этого авто.

