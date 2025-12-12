Среди новых гибридов самой популярной моделью является кроссовер Toyota RAV4.

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 2,6 тысячи гибридных легковушек (HEV i PHEV).

Об этом сообщают специалисты "УкрАвтопрома".

Таким образом, в ноябре продажи оказались на 46% больше, чем в прошлом году. Доля новых машин в общем количестве составила 51% против 66% в ноябре 2024 года.

Среди новых легковушек лидером рынка гибридных автомобилей выступает Toyota RAV4 - компактный кроссовер, который традиционно пользуется огромной популярностью на украинском (и не только) рынке.

Тройка самых популярных новых гибридов:

Toyota RAV4 - 310 единиц. Nissan X-Trail - 77. Toyota Yaris Cross - 61.

Если говорить об импортированных гибридах с пробегом, то здесь лидером рынка выступает компактный кроссовер Ford Escape. За ним следует еще одна модель от популярного американского производителя - Fusion US.

Тройка самых популярных импортируемых гибридов с пробегом:

Ford Escape - 83 единицы. Ford Fusion US - 75. Toyota Prius - 71.

Автомобильный рынок Украины - последние новости

В ноябре отечественный автопарк пополнили около 8,3 тысячи новых легковых машин. Из общего количества более 70% автомобилей было реализовано частным клиентам, тогда как почти 30% приобрели юридические лица.

Также сообщалось, что в прошлом месяце на первую регистрацию в Украине было подано 23,7 тысячи подержанных легковушек, которые импортировали из-за рубежа. Лидером в этом сегменте стал компактный электрический кроссовер Tesla Model Y.

