Среди частных покупателей самой популярной моделью стал BYD Leopard 3.

В прошлом месяце отечественный автопарк пополнили около 8,3 тысячи новых легковушек. Такие данные приводит "УкрАвтопром".

Из этого количества 71% легковых авто реализовали частным клиентам, тогда как 29% приобрели юридические лица.

Если сравнивать с прошлогодним показателем, продажи новых легковых машин в частном сегменте выросли на 84%, тогда как в корпоративном рост составил 17%.

Самые популярные авто у частных покупателей:

BYD Leopard 3 - 363 единицы;

Volkswagen ID.UNYX - 288;

BYD Song Plus - 280;

Toyota RAV4 - 252;

BYD Sea Lion 06 - 219.

Самые популярные авто у юридических лиц:

Renault Duster - 399 единиц;

Fiat Titano - 151;

Škoda Octavia - 96;

Toyota Land Cruiser Prado - 88;

Škoda Kodiaq - 77.

В прошлом месяце на первую регистрацию в нашей стране подали 23,7 тысячи подержанных легковых авто, импортированных из-за рубежа. Среди брендов на первом месте оказался Volkswagen. В то же время среди моделей лидером выступает электрический кроссовер Tesla Model Y.

Также в ноябре на внутреннем рынке Украины сервисные центры МВД зарегистрировали 69,7 тысячи сделок купли-продажи подержанных легковых авто. Самой популярной моделью здесь оказался Volkswagen Passat, который ценят за практичность.

