В прошлом месяце отечественный автопарк пополнили около 8,3 тысячи новых легковушек. Такие данные приводит "УкрАвтопром".

Из этого количества 71% легковых авто реализовали частным клиентам, тогда как 29% приобрели юридические лица.

Если сравнивать с прошлогодним показателем, продажи новых легковых машин в частном сегменте выросли на 84%, тогда как в корпоративном рост составил 17%.

Самые популярные авто у частных покупателей:

  • BYD Leopard 3 - 363 единицы;
  • Volkswagen ID.UNYX - 288;
  • BYD Song Plus - 280;
  • Toyota RAV4 - 252;
  • BYD Sea Lion 06 - 219.

Самые популярные авто у юридических лиц:

  • Renault Duster - 399 единиц;
  • Fiat Titano - 151;
  • Škoda Octavia - 96;
  • Toyota Land Cruiser Prado - 88;
  • Škoda Kodiaq - 77.

Украинский авторынок - другие новости

В прошлом месяце на первую регистрацию в нашей стране подали 23,7 тысячи подержанных легковых авто, импортированных из-за рубежа. Среди брендов на первом месте оказался Volkswagen. В то же время среди моделей лидером выступает электрический кроссовер Tesla Model Y.

Также в ноябре на внутреннем рынке Украины сервисные центры МВД зарегистрировали 69,7 тысячи сделок купли-продажи подержанных легковых авто. Самой популярной моделью здесь оказался Volkswagen Passat, который ценят за практичность.

