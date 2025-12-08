В прошлом месяце отечественный автопарк пополнили около 8,3 тысячи новых легковушек. Такие данные приводит "УкрАвтопром".
Из этого количества 71% легковых авто реализовали частным клиентам, тогда как 29% приобрели юридические лица.
Если сравнивать с прошлогодним показателем, продажи новых легковых машин в частном сегменте выросли на 84%, тогда как в корпоративном рост составил 17%.
Самые популярные авто у частных покупателей:
- BYD Leopard 3 - 363 единицы;
- Volkswagen ID.UNYX - 288;
- BYD Song Plus - 280;
- Toyota RAV4 - 252;
- BYD Sea Lion 06 - 219.
Самые популярные авто у юридических лиц:
- Renault Duster - 399 единиц;
- Fiat Titano - 151;
- Škoda Octavia - 96;
- Toyota Land Cruiser Prado - 88;
- Škoda Kodiaq - 77.
Украинский авторынок - другие новости
В прошлом месяце на первую регистрацию в нашей стране подали 23,7 тысячи подержанных легковых авто, импортированных из-за рубежа. Среди брендов на первом месте оказался Volkswagen. В то же время среди моделей лидером выступает электрический кроссовер Tesla Model Y.
Также в ноябре на внутреннем рынке Украины сервисные центры МВД зарегистрировали 69,7 тысячи сделок купли-продажи подержанных легковых авто. Самой популярной моделью здесь оказался Volkswagen Passat, который ценят за практичность.