Этот кроссовер оторвут с руками: названа самая популярная 'свежепригнанная' легковушка

Лидером месяца стал компактный электрический кроссовер Tesla Model Y.

В ноябре на первую регистрацию в Украине подали 23,7 тысячи подержанных легковушек, импортированных из-за рубежа (на 57,4% больше, чем в прошлом году).

Такие данные приводят в Институте исследований авторынка.

"Ноябрь 2025 года войдет в историю как месяц, когда "электрички" уверенно вышли в лидеры", - говорят специалисты.

Причина - окончание действия льгот на электрические авто. С 1 января, когда вернется НДС, эти автомобили подорожают минимум на 20%.

Если говорить о брендах, то на первом месте оказался народный Volkswagen (3094 единиц), тогда как второе заняла премиальная Audi (2213). На третьем месте находится Tesla (2161). Специалисты обращают внимание на то, что этот бренд официально даже не представлен в Украине.

"Это беспрецедентный случай, когда "серый" импорт "гаджетов" на колесах превосходит официальных гигантов автоиндустрии", - отмечают в Институте исследований авторынка.

В модельном зачете произошли важные изменения - многолетний лидер импорта Volkswagen Golf теперь лишь третий, тогда как победителями стали относительно дорогие электрические авто.

Лидером выступает компактный электрический кроссовер Tesla Model Y (922 единицы), а серебряным призером стала Tesla Model 3 (850). В десятке лидеров можно видеть и бюджетный электромобиль Nissan Leaf. Ну и конечно, такие народные модели, как Skoda Octavia.

В прошлом месяце на внутреннем рынке сервисными центрами МВД было зарегистрировано 69,7 тысячи сделок купли-продажи подержанных легковушек. Самым популярным автомобилем в этом сегменте стал Volkswagen Passat.

Также в ноябре десятка самых популярных моделей сформировала 35% отечественного рынка новых легковушек. Лидерами стали Renault Duster, BYD Leopard 3 и Toyota RAV4.

