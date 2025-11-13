Среди новых машин наибольшим спросом пользуется Toyota RAV4.

В прошлом месяце отечественный автопарк пополнили более 3 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV) - это на 57% больше, чем в прошлом году. Такие данные приводит "УкрАвтопром".

Доля новых машин в этом количестве составила 53% против 63% в октябре 2024 года.

Среди новых авто наибольшим спросом пользуется Toyota RAV4 - компактный полноприводный автомобиль класса SUV, который запустили в производство в Японии в 1994 году.

Видео дня

ТОП-3 самых популярных новых гибридов:

- Toyota RAV4 - 377 единиц;

- Toyota Yaris Cross - 95;

- Nissan Qashqai - 84.

Если говорить об импортированных гибридах с пробегом, то здесь лидером стал Ford Escape - компактный кроссовер концерна Ford.

ТОП-3 импортируемых гибридов с пробегом:

- Ford Escape - 79 единиц;

- Ford Fusion US - 76;

- Toyota RAV4 - 66.

Гибридные автомобили - что говорят специалисты

Недавно автомобильный эксперт Крис Пайл из JustAnswer рассказал в комментарии для портала GoBankingRates, какие гибриды являются одними из самых надежных. Среди прочего специалист советует обратить внимание на Kia Sportage, Hyundai Sonata и Honda Accord.

Также напомним, что ранее эксперты назвали четыре гибридные автомобили, которых стоит избегать. Они советуют быть осторожными при покупке Ford F-150 Hybrid, BMW ActiveHybrid 5, Range Rover Evoque PHEV и Hyundai Tucson Hybrid.

Последний критикуют за ненадежный двигатель и коробку передач, а также за малоэффективные тормоза.

Вас также могут заинтересовать новости: