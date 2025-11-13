В прошлом месяце отечественный автопарк пополнили более 3 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV) - это на 57% больше, чем в прошлом году. Такие данные приводит "УкрАвтопром".
Доля новых машин в этом количестве составила 53% против 63% в октябре 2024 года.
Среди новых авто наибольшим спросом пользуется Toyota RAV4 - компактный полноприводный автомобиль класса SUV, который запустили в производство в Японии в 1994 году.
ТОП-3 самых популярных новых гибридов:
- Toyota RAV4 - 377 единиц;
- Toyota Yaris Cross - 95;
- Nissan Qashqai - 84.
Если говорить об импортированных гибридах с пробегом, то здесь лидером стал Ford Escape - компактный кроссовер концерна Ford.
ТОП-3 импортируемых гибридов с пробегом:
- Ford Escape - 79 единиц;
- Ford Fusion US - 76;
- Toyota RAV4 - 66.
Гибридные автомобили - что говорят специалисты
Недавно автомобильный эксперт Крис Пайл из JustAnswer рассказал в комментарии для портала GoBankingRates, какие гибриды являются одними из самых надежных. Среди прочего специалист советует обратить внимание на Kia Sportage, Hyundai Sonata и Honda Accord.
Также напомним, что ранее эксперты назвали четыре гибридные автомобили, которых стоит избегать. Они советуют быть осторожными при покупке Ford F-150 Hybrid, BMW ActiveHybrid 5, Range Rover Evoque PHEV и Hyundai Tucson Hybrid.
Последний критикуют за ненадежный двигатель и коробку передач, а также за малоэффективные тормоза.