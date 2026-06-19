Западные эксперты выбрали лучший компактный электромобиль на планете

По словам специалистов, Renault 5 отличается превосходными характеристиками и хорошей управляемостью.

Компактные электрокары всё чаще встречаются на европейских дорогах: развитие аккумуляторных батарей и различные стимулы подталкивают водителей перейти на электрические автомобили. Сегодня рынок предлагает широкий ассортимент таких моделей, поэтому специалисты британского Autocar решили помочь водителям выбрать лучший вариант 2026 года.

На первое место они поставили новый Renault 5 E-Tech, воссоздающий образ знаменитой модели 1972 года, в честь которой автомобиль и получил свое название.

"По нашему мнению, лучшим компактным электромобилем, который можно приобрести сегодня, является Renault 5. Он удачно сочетает ретро-дизайн с приятными ходовыми качествами, хорошо продуманным салоном и стартовой ценой, которая ниже цен многих его основных конкурентов", – отмечают эксперты.

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Сегодня новый электромобиль Renault 5 E-Tech стоит в Европе от 23 000 до 36 400 евро (1 184 700 - 1 874 917 грн) в зависимости от версии, емкости батареи и комплектации.

Британские эксперты отмечают, что новый Renault – далеко не единственный вариант для тех, кто хочет приобрести хороший компактный электромобиль. Они также определили победителей в отдельных номинациях.

Лучшие компактные электромобили:

Renault 5 – лучший вариант для повседневного использования. Fiat Grande Panda Electric – лучший выбор для тех, кто ценит стиль. MG 4 EV – лучший по запасу хода. Mini Cooper E – лучший по управляемости. Nissan Micra – лучший по плавности хода и изысканности. Citroën ë-C3 – лучший по соотношению цены и качества. Ford Puma Gen-E – лучший выбор для тех, кто ищет просторный салон. Hyundai Inster – лучший по функциональности салона. Volkswagen ID 3 – лучший с точки зрения простора и комфорта. BYD Dolphin Surf – лучший по уровню базовой комплектации.

Электромобили, заслуживающие внимания

Ранее автомобильный эксперт сервиса JustAnswer и автомеханик Крис Пайл в комментарии для GoBankingRates назвал шесть электромобилей, которые, по его мнению, оправдывают свою стоимость. В список вошли Hyundai Ioniq 5, Rivian R1T, BMW i4, Volvo EX30, а также Tesla Model 3 и Model Y.

По словам специалиста, каждая из этих моделей предлагает удачное соотношение цены, характеристик и практичности, поэтому их можно считать выгодной покупкой.

Напомним также, что недавно эксперты назвали лучший недорогой электромобиль.

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