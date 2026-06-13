Идеальный баланс цены и технологий: эксперты назвали лучший недорогой электромобиль

По словам экспертов, этот электрокар способен приятно удивить быстрым ускорением, приятной управляемостью и быстрой зарядкой.

Не все водители готовы оставить автомобили с двигателями внутреннего сгорания в прошлом, однако в продаже уже сейчас можно найти огромное количество различных электромобилей. Выбор сделать непросто, так как нужно учитывать много факторов, включая запас хода, время зарядки и стоимость.

Как пишет SlashGear, эксперты Consumer Reports определили электромобиль, на который точно стоит обратить внимание. Эту модель также рекомендуют и водители.

Отмечается, что среди всех электромобилей нелюксового класса только одна модель получила знак рекомендации - обновленная Tesla Model 3. Это одна из самых популярных моделей американского бренда.

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По словам экспертов, электрокар Tesla Model 3 способен приятно удивить быстрым ускорением, приятной управляемостью и быстрой зарядкой. Также автомобиль получил высокие оценки за безопасность.

В издании отметили, что запас хода Tesla Model 3 варьируется от 350 до 670 км в зависимости от модификации. Также модель предлагается с системой автономного вождения Full Self-Driving.

Другими особенностями Tesla Model 3 является наличие режима Sentry Mode, который следит за обстановкой вокруг автомобиля, а также режима Pet Mode, который поддерживает оптимальные настройки климат-контроля в автомобиле во время стоянки, если внутри находится питомец.

У каких электромобилей запас хода больше, чем у Tesla Model 3

Ранее в SlashGear назвали 5 электромобилей, у которых запас хода больше, чем у Tesla Model 3. Эти модели способны проехать сотни километров без подзарядки.

Эксперты упомянули, в частности, Mercedes-Benz EQS450+ с запасом хода 628 км и Rivian R1T Dual, который способен проехать 675 км без подзарядки.

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