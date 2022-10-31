Сухопутный коридор может проходить через Румынию и Польшу.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Франция вместе с коллегами в ЕС прорабатывают сухопутный маршрут для экспорта украинского зерна.

Об этом сообщает France24.

По словам министра сельского хозяйства Франции Марка Фено, сухопутный коридор может проходить через Румынию и Польшу.

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"В рамках ЕС я часто общаюсь с коллегами в ЕС, особенно с немецким коллегой, мы пытаемся выяснить, если этот маршрут больше не может проходить через Черное море, то может ли он проходить по земле... в частности, изучаем наземные маршруты через Румынию и Польшу", - сказал он.

Война в Украине и "зерновой коридор":

Для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции 22 июля 2022 года в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный". Соглашение предусматривало 120 дней для вывоза украинского зерна с возможностью пролонгации срока действия.

Первое с начала полномасштабной российской войны в Украине судно с украинским продовольствием вышло из Одессы 1 августа.

29 октября 2022 года Россия заявила о выходе из зернового соглашения после "нападений" на корабли Черноморского флота в Севастополе.

По соглашению Москва гарантировала безопасный проход судов с зерновыми грузами из ранее заблокированных черноморских портов. Приостановка коснулась сразу 218 судов. Из них 95 уже покинули свои порты, 101 ожидали сбора зерна и 22 были загружены и ожидали отплытия.

Украина ожидает реакции от Турции и ООН относительно заявления Российской Федерации о выходе из "зерновой инициативы".

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