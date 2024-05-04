Бойцы ВСУ готовятся к массовой атаке оккупантов на разных фронтах с целью существенного продвижения вглубь Украины.

Россия пытается сейчас "прощупывать" фронт, и бойцы ВСУ готовятся сейчас к худшему варианту - попытке оккупантов повторить массовую атаку на разных направлениях фронта Об этом рассказал командир подразделения Terra в составе Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Николай Волохов в эфире Radio NV.

"Какую тактику сейчас применяют россияне? Это о том, что я чувствую, слышу от своих товарищей, которые находятся на других участках. Пытаются прощупывать, где можно двигаться, где нельзя", - отметил Волохов.

Он отметил, что пока что особых успехов в этом прощупывании оккупанты не достигают - "посадочка туда, посадочка сюда".

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Вместе с тем Волохов отметил, что его подразделение готовится к худшему сценарию - тому, что Россия повторит попытку массовой атаки на разных фронтах с целью существенного продвижения вглубь Украины.

"Готовимся к худшему сценарию, исходим из максимальных возможностей врага, а не из наиболее вероятных его действий. И действуя так - это и на войне, и в бизнесе универсальный подход - думаем, как опережать врага по крайней мере в планировании своих действий. А будет оно мягче, чем максимальные возможности, - ну и хорошо", - сказал он.

Что известно о планах оккупантов на фронте

Rак отмечал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, риски российского наступления есть по всей линии фронта, потому что врагу нужна "добыча" до 9 мая для пропаганды.

Он отмечал, что враг в частности планирует наступление в сторону Часового Яра, который они рассматривают как плацдарм для дальнейшего продвижения на Краматорск, Славянск, Константиновку. Также, по его словам, враг может попытаться атаковать через Купянск в сторону Оскольского водохранилища.

Кроме того, отметил Тимочко, Россия может не оставить без внимания и Крынки и Роботино, а также попытаться осуществить наступление на Сумы.

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