Враг уже не идет в атаку "как деды на Берлин".

На Запорожском направлении оккупанты концентрируют свои усилия на тех участках, которые имеют для них, прежде всего, политическое значение, в частности, Роботино. Об этом сказал представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов в эфире телемарафона.

По его словам, кроме транзитного значения этого населенного пункта, для россиян важен политический момент - захватить те населенные пункты, которые они потеряли во время наступательной операции Сил обороны. "Сейчас россияне пытаются установить полный огневой контроль над остатками этого населенного пункта, потому что там, к сожалению, кроме обгоревших стен и названия, ничего не осталось. Пытаются восстановить над ним контроль и отбивать те позиции, которые потеряли ранее", - отметил Денисов. При этом напомнил, что во время контрнаступления больше всего россияне потеряли населенных пунктов именно на территории Запорожской области. По его словам, за последние 5 недель упала динамика продвижения россиян, потому что была грамотная и многослойная оборона со стороны украинских защитников.

Денисов рассказал, что оккупанты пытаются придумать какие-то ноу-хау, чтобы подбрасывать своих штурмовиков на разные участки. При этом добавил, что это заканчивается тем, что на утилизацию идет техника, а "российские солдатики двухсотятся и трехсотятся". По его словам, во время атак враг использует тактику малых пехотных групп, а также квадроциклы, мотоциклы для подвоза штурмовиков. "У нас они украли тактику использования FPV- дронов и различных дронов и это говорит о том, что враг учится", - добавил представитель "Легиона Свободы". По его словам, когда на дроны идет основная нагрузка с двух сторон, то бывает, что они сцепляются между собой в воздухе.

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Денисов также сообщил, что на Запорожском направлении враг делает акцент на обстрелах из различных видов вооружения. "У врага есть продвижение, оно микроскопическое и жалкое на фоне того сколько они ресурсов, прежде всего, артиллерийских боеприпасов "наваливают" на тот или иной участок", - добавил он. При этом рассказал, что российские оккупанты сделали выводы и уже не идут как раньше "широким фронтом на ура как деды на Берлин", а они сейчас сосредоточились на важных для них участках, которые имеют тактическое, логистическое значение, пытаются установить контроль над определенными автомобильными дорогами местного значения.

Война в Украине - ситуация на фронте сейчас

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты могут передислоцировать две дивизии из Запорожской в Донецкую область для усиления наступательных операций. Это позволит РФ удержать ситуацию и наступать до получения ВСУ военной помощи от США .

ISW сообщал, что россияне могут попытаться перебросить 76-ю или 7-ю десантно-штурмовые дивизии из района поселка Роботино в Запорожской области на восток Украины. Это даст врагу возможность воспользоваться текущим окном уязвимости на Донецкой области.

По словам аналитиков, сейчас захватчики пытаются использовать тактическое проникновение на северо-запад от Авдеевки для достижения более широкого прорыва в этом районе и активизируют наступление с целью захвата Часового Яра.

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