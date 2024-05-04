В России скрывают обстоятельства гибели обоих оккупантов.

Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков. На этот раз списки "двухсотых" пополнили оккупанты с культовыми фамилиями.

Как сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, который отслеживает потери РФ, в Украине "минуснули" Дзержинского Феликса Эдмундовича, а также полного тезку Ленина - Владимира Ильича Ульянова. Как отметил эксперт, обоих якобы ликвидировал дрон.

"По нашим данным, ликвидация российского оккупанта Феликса Эдмундовича Дзержинского, дело рук того же бомбера ВСУ, который недавно ликвидировал Владимира Ильича Ульянова", - отметил эксперт, пошутив, что на очереди ликвидация тезки Сталина. Видео дня

Потери РФ - последние данные

Как сообщал УНИАН, общие потери РФ в Украине за сутки серьезно выросли и "перескочили" новую психологическую отметку - теперь составляют более 473 тысяч захватчиков.

В течение суток "минусовано" 1 260 оккупантов, и теперь общие потери врага на 4 мая 2024 года составляют примерно 473 400 противников. Россия, в частности, потеряла немало вооружения - два средства противовоздушной обороны, одну крылатую ракету, две реактивные системы залпового огня и 46 артиллерийских систем.

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