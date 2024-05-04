По словам Гвидо Крозетто, Украине нужно всячески помогать, но "мы всегда исключали прямое вмешательство в конфликт".

Условий для направления итальянских войск в Украину нет. Об этом в интервью Corriere Della Sera сказал министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

По его словам, Рим не может участвовать в агрессивных войнах.

"Наша позиция не меняется: мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт", - подчеркнул итальянский чиновник. Видео дня

По его мнению, необходимо искать любые формы диалога - в частности, "плести паутину дипломатии", потому что если бы разразился конфликт, "Италия должна была бы многое потерять". Таким образом, Италия не будет участвовать в любом возможном вооруженном вмешательстве, "в этом сегодня никто не может сомневаться".

"Потому что, в отличие от других, мы имеем в нашей системе четкий запрет на прямое военное вмешательство, кроме того, что предусмотрено законами и Конституцией. Мы можем предусмотреть только вооруженное вмешательство по международному мандату, например, во исполнение резолюции ООН. Гипотеза об Украине не только не попала бы в этот случай, но и спровоцировала бы дальнейшее развертывание конфликта, что не принесет пользы прежде всего самим украинцам. Словом, условий для нашего прямого участия нет", - отметил Крозетто.

Он также подверг критике заявления президента Франции Эммануэля Макрона относительно возможного направления западных войск в Украину.

"Я не осуждаю президента такой дружественной страны, как Франция, но я не понимаю цели и пользы этих заявлений, которые объективно нагнетают напряжение", - резюмировал чиновник.

Вероятная отправка западных войск в Украину - последние новости

На днях министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во Львове высказался относительно отправки войск НАТО в Украину. По его словам, идея президента Франции Макрона не является хорошей.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Евросоюзе обсуждают отправку западных войск в Украину. По его словам, ЕС делает все, чтобы РФ не удалось выиграть войну в Украине.

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