Авиационный эксперт Константин Криволап в интервью УНИАН рассказал об особенностях обслуживания истребителей F-16, факторах, которые влияют на передачу самолетов Украине, а также объяснил почему уничтожение Крымского моста с военной точки зрения может быть не самой приоритетной задачей.

Начнем с помощи Украине. Были выделены новые пакеты вооружения от США, Германии, Британии и других партнеров. Есть ли там то, чего нам действительно не хватало в последнее время? В частности нас интересует воздушная составляющая.

У меня такое впечатление, что этот миллиардный пакет от американцев был готов еще до голосования в Конгрессе. Как только была дана отмашка, как только Байден подписал закон, сразу же этот пакет пошел. Там "скорая помощь" – то, что нам необходимо в первую очередь.

То, что идет дальше – это для того, чтобы не дать РФ возможности быстро продвигаться по нашей территории и дать нам шанс, чтобы мы могли себя уверенно чувствовать в условиях постоянных атак со стороны России.

Я думаю, что у нас не будет такого количества вооружения, которое поможет нам перейти в контрнаступление, осуществить разгром России, мы не можем на это рассчитывать. Тут мы должны рассчитывать только на то, что мы запустим свой военно-промышленный комплекс, тогда у нас появится реальный шанс и реальные возможности закончить эту войну.

Длинная война устраивает и американцев и китайцев по большому счету, потому что это позволяет им "остро реагировать", не вступая в конфликт в между собой.

Насколько длинной тогда может быть эта война?

Если мы не будем развивать свой ВПК и не будем изменять самих себя, то она может длиться и 10 лет, и больше. У нас собственных ресурсов становится все меньше и меньше. Не происходят действия со стороны власти – или, может быть, их не видно – которые позволяли бы нам говорить о том, что мы можем рассчитывать на самих себя и что в ближайшее время появится совокупность действий, которая позволит нам предполагать, что война может закончиться скоро. Это и ВПК, и фортификации, и вопрос мобилизации. Куда ни сунься – все не наилучшим образом.

Поговорим о ракетах ATACMS. Что значит их передача Украине, какие перспективы это открывает? И есть ли у россиян способы борьбы с этими ракетами? В своих сводках они их "сбивают" чуть ли не сотнями.

С ATACMS есть несколько интересных аспектов. По-моему, в июле 2023 года Салливан на вопрос журналистов о том, когда Украина получит ATACMS, он отвечал категорично – никогда. Он объяснял это тем, что у США есть две цели: не дать Украине проиграть и не допустить эскалации, которая может привести к Третьей мировой войне. То есть можно было сделать вывод, что ракеты ATACMS будут приводить к эскалации.

Теперь, когда в последнем законе американские законодатели обязали правительство передать ракеты ATACMS Украине, Байден же мог наложить вето на какие-то отдельные статьи. Но он собирает всех силовиков, среди них находится и Салливан – советник по нацбезопасности – и все единодушно голосуют. А перед этим же был пакет на 300 млн долларов, в который "спрятали" 100 ракет ATACMS. Эта модификация стоит где-то 1,5 млн. То есть в 300-миллионный пакет "спрятали" 150 млн, которые должны были быть на ATACMS. И Салливан об этом пакете в конце-концов и объявил. Если вспоминать его заявление 2023 года, можно сделать вывод, что не существует угрозы со стороны России с точки зрения эскалации при использовании ракет ATACMS. Одна из этих угроз снята.

Какие у нас сейчас правила игры? Раньше нам говорили: "Они по вам бьют как попало, а вы, пожалуйста, ниже пояса не бейте". А сейчас нам говорят: "Вообще не бейте". Например, это заявление по НПЗ. По всем правилам, по всем международным установкам это абсолютно легитимная цель. Начинается истерика и выступают не какие-то десятые представители одиннадцатых предводителей, а официальные лица, которые говорят, что это не легитимная цель, а гражданская.

Да, это может быть заявление для видимости, и мы будем продолжать эти атаки, я в этом не сомневаюсь. Но сама форма говорит о том, что отношение к Украине с одной стороны изменилось, и мы перестали быть первым приоритетом в вопросах национальной безопасности. А с другой стороны нам выдается карт-бланш – появилось заявление Латвии о том, что некоторые страны передают вооружение, которое можно использовать для ударов по России. Столтенберг тоже намекнул, что позиция эта меняется. Для нас это хорошо, но чем ждать, когда эта позиция изменится, нам лучше было бы иметь свои системы вооружения, которые позволяли бы нам не только дронами бить по территории России.

Крымский мост. Такое чувство, что даже роспропаганда уже с ним прощается. Слышала не одно мнение о том, что не так уж и просто его разрушить. Как думаете, получение ракет ATACMS приближает этот день?

По образованию я специализируюсь на авиационных двигателях. Но когда я работал на заводе "Антонова", я фактически занимался испытаниями на прочность. За это время я научился смотреть на конструкцию и понимать ее прочность. Что касается Крымского моста, там были разговоры о том, что снизу плавучие грунты. Из-за этого нижнюю часть под мостом очень сильно укрепляли: били сваи, старались бить их глубоко. Дальше – там стоит большая арка, которая обеспечивает проход судов. Самый эффективный удар будет в одну из этих точек.

Почему мы все время кричим, что нам нужны ракеты Taurus? Специфика ее боевой части позволяет выполнять работы по разрушению бетона. Но исходя из того, какие нагрузки на этом мосту и какие объемы взрывчатых веществ необходимы для того, чтобы его разрушить, там одним Taurus не обойдешься. ATACMS в этой ситуации сможет сделать только перфорацию, он не сможет снести эту опору. Даже если мы подводными дронами подойдем к этой опоре, там надо организовать направленный взрыв.

Но давайте разделим символизм уничтожения этого моста и его фактическую логистическую ценность. Если подходить с военной точки зрения, то в настоящий момент Крымский мост критической логистической ценности не представляет. Основные вооружения сейчас все-таки идут не через Крымский мост, там идет только незначительная часть. Военные эксперты и аналитики, которые занимались непосредственно вопросами логистики, говорят о том, что в основном все переправляют через паром, а все остальное – через Ростов, Таганрог и так далее.

Есть первая логистическая точка – Крымский мост, вторая логистическая точка – Джанкой, третья – Токмак (Запорожская область, – УНИАН), четвертая – Волноваха (Донецкая область, – УНИАН). Это точки, в которых сходятся все железнодорожные ветки. Если сравнивать приоритетность этих точек, то Крымский мост, по моему мнению, будет занимать четвертое место.

Не случайно россияне заканчивают строительство железной дороги на оккупированной территории, потому что они понимают, что при полном перекрытии канала Крымский мост или канала Джанкой их южная группировка останется без ничего. А это Волноваха и Токмак. Куда вы бы били? По Крымскому мосту или же по Токмаку и Волновахе?

Но ведь бьют и по Волновахе, и по Токмаку, и по Джанкою.

С точки зрения военных это рационально, оправданно, регулярно, потому что все это восстанавливается. Я думаю, что эти атаки будут продолжаться. Было бы хорошо подловить какой-то эшелон, чтобы там была вторичная детонация боеприпасов, горели цистерны с топливом.

Что можете сказать об украинских дальнобойных ракетах и дронах? Есть ли позитивные новости, тенденции? Есть ли чем удивить врага?

С дронами все хорошо, видим результаты. Россияне пытаются свои топливные бочки защитить с помощью всяких сооружений. Но если "Лютый" несет нагрузку в 70 кг, то наверное сам он не менее 200 кг весит, если не больше. Скорость у него в точке, когда он начинает атаку, как минимум 150 км/час. Точность поражения и системы наведения вопросов не вызывает.

Непонятно, каким образом могут россияне этому как-то противодействовать. Если можно подавить сигнал GPS с помощью мощного РЭБ, хорошо – перейдем на инерциальную систему, но она будет действовать очень короткое время, потому что там будет ориентация по картам. Я не думаю, что против дронов россияне смогут как-то эффективно действовать, если они не создадут какое-то количество "Панцирей", мобильных групп и так далее.

Что касается ракет, сейчас появляются сообщения, что "то ли это был ATACMS, то ли "Нептун", то ли Storm Shadow". Это говорит о том, что у нас "Нептун" уже появляется в двух версиях – баллистической и крылатой?! В принципе, такое должно было бы быть. Американцы обычно все свои противокорабельные ракеты – а "Нептун" изначально был именно противокорабельной ракетой – потом переводят в баллистику и крылатую ракету. Вопрос только количества и дальности.

Нам обещали системы ПВО. Какие перспективы защиты крупных городов, инфраструктурных объектов? Говорили о минимальном количестве Patriot – 6 – 7. На что их хватит?

Испания сказала, что им самим очень тяжело, никак не могут от врагов отбиться. Но у испанцев и у греков в основном Patriot PAC-2. Это защита от крылатых ракет, от самолетов, но не от баллистики. По линии фронта нам больше нужна защита от аэродинамических целей, а для обеспечения безопасности городов нам нужна работа по баллистике – то есть PAC-3 как минимум. Но что-то не разгоняются наши партнеры. Меня несколько удивляет позиция как Испании, так и Греции, хотя испанцы нам достаточно много ЗРК Hawk передали.

Были заявления, что кроме Patriot мы получим установку Iris-T. Не совсем понятно, ближнего или среднего радиуса действия. То есть, что касается серьезного укрепления городов, серьезного усиления, то я, честно говоря, этого не вижу. Мы получим ракеты, получим дополнительные ракеты для систем ПВО, радары. Это то, что позволяет нам существовать, но не позволяет уверенно защищаться, уверенно нападать, уверенно куда-то двигаться. Никуда мы не денемся, надо становиться израильтянами.

Сколько времени нам понадобится, чтобы стать Израилем?

Все равно рано или поздно надо будет начинать, в любом случае. Сейчас по расходам на военную оборону среди стран первая тройка – это США, Китай и Россия. Вторая тройка – саудиты, британцы и Индия. А потом идет очень интересная группа – немцы, украинцы, французы и японцы (от 50 до 70 млрд долларов в год). То есть наш военный бюджет сейчас соизмерим с бюджетом Франции и Германии и больше японского. То есть мы реально можем играть на этом поле и заниматься всеми этими вооружениями.

Что мы можем дать миру? Британцы со своими лазерными наработками ведь не пошли к американцам, потому что там лабораторные условия. Они хотят их проверить в реальных боевых условиях в Украине. И очень много сейчас заходит систем, которых еще нет на вооружении других стран НАТО. Например, мы получаем Skynex от немцев.

По поводу баллистики. Что делать с террором Харькова, Одессы, других городов?

Если размечтаться, то в этих ситуациях нам лучше всего подходит израильская система "Праща Давида". По всем тактико-техническим характеристикам, по затрачиваемым ресурсам, по скорости реагирования, по количеству сопровождаемых целей в этой ситуации лучше "Праща Давида", чем Patriot. Они будут более эффективными и раза в три дешевле. Но Израиль всячески сопротивляется, чтобы не участвовать в каких-то процессах помощи Украине вооружениями. Гуманитарка – пожалуйста, все остальное – нет.

Почему так?

Думаю, это светлая вера в то, что с Россией можно о чем-то договориться. Я думаю, сейчас эта ситуация будет меняться, но не очень быстро, к сожалению.

Поговорим об F-16. Недавно появилось заявление, что их поставят "после Пасхи". Я не военный эксперт, но мне кажется, что запутывают и не говорят четко, когда они будут, чтобы это было сюрпризом для нашего врага.

Тут и запутывать не надо. Такое количество факторов влияет на вопрос поставок, они так часто меняются, что они уже сами запутались.

Какие факторы влияют? Как минимум, есть три или даже четыре страны, которые способны в ближайшее время поставить условно по 6 самолетов. По нашим стандартам это две эскадрильи, по НАТОвским – 1,5 эскадрильи. Второй момент – сколько наших пилотов уже готовы летать на этих самолетах. Обычно используется коэффициент 1,5. Берется количество самолетов, умножается на этот коэффициент, и получается количество летчиков, которое необходимо. Получается, что на 24 самолета надо 36 летчиков, у нас выходит меньше, к сожалению.

Эти самолеты надо обслуживать. Нужен персонал, который будет это делать. На 1 час полета F-16 необходимо 16 часов его обслуживания после полета. Это не ремонты, не регламенты, а просто посмотреть, все ли там в порядке. И в эти 16 часов этим должны заниматься люди, которые понимают, что они будут делать. Это не ходить вокруг самолета, не перекуры, не анекдоты – это реальная работа на 16 часов. Для того, чтобы подготовить людей, которые будут знать, куда им смотреть, как устранять неполадки, надо значительно больше времени, чем на подготовку пилотов.

У летчиков отрабатываются нейро-физиологические реакции – полный автоматизм, когда думать вредно. Они должны, как говорится, на автопилоте действовать, потому что думать там некогда. А технарям надо думать, разбираться. Все мануалы написаны не на простом разговорном или даже литературном и техническом английском, а на очень специфическом английском, в котором есть куча сокращений. Для того, чтобы обслуживать такие сложные системы, как самолет, тебе надо автоматически понимать, что это за сокращение, какие там есть тонкости, и что надо делать.

Третий аспект – это непосредственно сама инфраструктура, аэродромы. Она делится на два аспекта, один из них – аэродромное оборудование. Стремянки, подъемники, какие-то спринцовки, шприцы для закачки масла и так далее – это все должно быть у тебя под рукой. Далее. Самолеты будут размещены на нескольких аэродромах. То есть все это оборудование должно быть у тебя на всех аэродромах. Соответственно, там должны быть люди, которые будут "командовать" этими шприцами.

Второй инфраструктурный аспект – это где ты самолеты будешь прятать, как ты их будешь защищать. Евлаш (спикер Воздушных сил ВСУ, – УНИАН) говорил, что строятся подземные хранилища. Их надо построить так, чтобы бронебойными ракетами самолет нельзя было достать. Кроме того, все равно надо делать достаточно надежную систему ПВО на этих аэродромах в первую очередь от баллистики. Сколько необходимо комплексов Patriot или SAMP/T, чтобы защитить эти аэродромы?!

И последний аспект – это непосредственно состояние этих самолетов с точки зрения их модификации. Это современные модификации, там стоят современные радары? В бельгийских и норвежских стоят достаточно старые радары, потому что у них очень хорошо работает связка с AWACS – самолетами дальнего радиолокационной разведки. Тогда слабенький радар значения не имеет. У нас теоретически возможна поддержка со стороны американских AWACS, но они все равно будут не очень близко к нам. Они не дадут необходимую точность для тех же самых систем наведения F-16, тех же самых ракет. То есть без хороших радаров и соответствующих ракет F-16 будет противопоказано приближаться к линии боевого столкновения.

Не случайно сейчас очень много ATACMS используются для того, чтобы поражать в первую очередь средства ПВО. С-300 и С-400 постоянно пытаются достать из всего, чего можно. Тот радар загоризонтной радиолокационной разведки "Контейнер" в Мордовии существенно повредили. "Небо У" в прошлом году было поражено, в этом – усилили процесс. Если посмотреть, то концентрация усилий ГУР и СБУ сейчас в основном на НПЗ и радарах. Это зачистка и подготовка к передаче F-16. Это вселяет надежду, что после Пасхи и значительно раньше Нового года действительно появятся F-16.

Тала Калатай

Тала Калатай