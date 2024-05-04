По словам высокого представителя ЕС, европейские лидеры уже начинают понимают эту угрозу.

Россия, которая вернулась к имперскому восприятию мира, сейчас является самой большой экзистенциальной угрозой для европейских стран, поэтому европейцы должны знать, что армия РФ может быть на польских границах. Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время выступления в Оксфордском университете по ситуации по безопасности в мире, передает "Укринформ".

"Сегодня Путин является экзистенциальной угрозой для всех нас. Если Путин добьется успеха в Украине, он там не остановится. Перспектива, при которой в Киеве будет образовано марионеточное правительство, как это произошло в Беларуси, когда российские войска будут на границах Польши, а Россия будет контролировать 44 процента мирового зернового рынка, - является чем-то таким, о чем европейцы должны знать", - предупредил Боррель.

По его словам, европейцы планировали создать вокруг себя окружение друзей, однако они получили круг из огня, который тянется от стран Сахель до Ближнего Востока и от Кавказа до нынешней войны в Украине.

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Дипломат отметил, что международной системы, которая образовалась после "холодной войны", больше нет. США потеряли свой статус гегемона, поэтому многосторонний порядок, который сложился после 1945 года, теряет свои принципы. Боррель добавил, что в таких условиях есть настоящая угроза, что Европа, какой ее видят сегодня, может погибнуть, поэтому европейцы должны действовать немедленно.

"Прежде всего мы должны сделать четкую оценку относительно опасности со стороны России, именно Россия считается самой большой экзистенциальной угрозой для Европы. Возможно, не все в Европейском совете с этим согласны, но большинство поддерживают эту идею. Россия является экзистенциальной угрозой для нас, и мы обязаны иметь открытые глаза в оценках этого риска", - подчеркнул политик.

По словам Борреля, во время руководства российского диктатора Владимира Путина РФ вернулась к империалистическому пониманию мира. Дипломат считает, что имперскую Россию царских времен и советской империи восстановил именно Путин, который грезит ее прежними размерами и влияниями.

"Это была Грузия в 2008 году. Это был Крым в 2014 году. Мы не видели или не хотели видеть эволюцию России под наблюдением Путина. Даже несмотря на то, что Путин сам предупредил нас на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Важно перечитать, что Путин сказал в 2007 году во время конференции по безопасности в Мюнхене, - то, что, я боюсь, никто не хотел слышать или понимать", - напомнил высокий представитель ЕС.

Боррель подчеркнул, что в Европе разработали модель взаимоотношений, взяв за основу сотрудничество и взаимную экономическую зависимость. В самом Европейском Союзе это было большим успехом, который позволил обеспечить 70 лет мира между странами Европы.

"Европейцы были убеждены, что такая взаимная зависимость может привести также к политическим изменениям в России и даже в Китае. Но такое убеждение было ошибочным, и такие изменения не произошли. В столкновении с российским авторитаризмом взаимная зависимость не принесла мира. Наоборот, она превратилась в зависимость, в частности, от ископаемого топлива, и эта зависимость была превращена в оружие", - цитирует издание слова дипломата.

Политик убежден, что все больше лидеров ЕС понимают эту угрозу, вспомнив президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее призывал "не унижать РФ", но теперь предупреждает о больших последствиях, если Россия победит в Украине. Также такие предупреждения можно услышать и от других стран мира, в том числе и Японии.

"Европейский Союз руководствуется большинством, наша политика в отношении России всегда находится под угрозой, когда одного голоса достаточно для вето, - как это (премьер-министр Венгрии) Виктор Орбан доказал, когда задержал наш недавний пакет помощи для Украины. В то же время в Соединенных Штатах политическая поляризация задержала пакет военной помощи (для Украины) на полгода. В разгар войны полгода - это очень много времени. Это может равняться разнице между победой и поражением в войне", - подытожил Боррель.

Как Европа готовится к возможной войне с РФ

Ранее командующий Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что его страна выиграла бы войну в случае нападения РФ. Он подчеркнул, что Эстонии не нужно ждать прибытия НАТО, поскольку войска альянса уже в стране.

"Результатом этой (российской атаки - УНИАН) может быть наша военная победа - на их стороне 20 000 погибших, а на нашей только 1000. Но наша военная победа будет довольно неприличной, и большинство из вас сказали бы, что главнокомандующий был неразумный, а политики не выделили достаточно средств, - мы бы поссорились и обвинили бы также латышей и немцев в том, что они были слишком медлительными. Это может быть целью России, которую она впоследствии использует", - отметил Херем.

В то же время бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон подчеркнул, что Великобритания и ее партнеры должны напугать Россию настоящей войной с Западом. По его словам, западные политики не должны бояться российской эскалации.

"Вместо того чтобы Запад нервничал по поводу российской эскалации, которую он уже довел до максимума, мы должны посеять в военной иерархии в Москве беспокойство по поводу того, что если они перестараются с действиями в Украине, то результатом может стать реальная, а не вымышленная война с НАТО. Война, которую, как они знают, они могут только проиграть", - посоветовал он.

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