Секретов больше не осталось: дизайн всех iPhone 16 подтвержден (фото)

Релиз новых смартфонов Apple традиционно состоится в сентябре.

В сети выложили новые фотографии с "болванками" iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Ничего особо нового на этих снимках не показано, что в очередной раз подтверждает выбранный Apple дизайн.

Обычные пользователи не увидят в дизайне новых iPhone ничего нового. Но при детальном рассмотрении можно заметить ряд нововведений.

Во-первых, Pro-версии впервые за много лет вырастут в размерах – с 6,1 до 6,3 и с 6,7 до 6,9 дюймов. Это позволит увеличить внутреннее пространство для компонентов. Как результат, "прошки" могут получить большие и более долговечные батареи.

Во-вторых, в базовых iPhone 16 и 16 Plus будет использоваться новый вертикальный модуль с двумя датчиками, повторяя дизайн iPhone 11. Это обновление должно позволить Apple внедрить захват пространственного видео.

Видео дня

Снимки с болванками также показывают расположение кольца для зарядки MagSafe, которое стало чуть тоньше относительно того, что используется в серии iPhone 15. По слухам, это позволит увеличить скорость беспроводной зарядки с 15 Вт до 20 Вт.

Презентация iPhone 16 состоится только в сентябре. Но производство айфонов нужно запланировать заранее и все продумать, поэтому все чаще появляются сливы. Источники говорят, что основной упор в телефонах 2024 года Apple сделает на камерах – для этого на торце установят специальную кнопку. А "прошки" вместе с широкоугольным 48-Мп объективом получат сверхширокоугольный сенсор с таким же разрешением.

Еще есть информация, что Apple готовит новый iPhone SE, однако его вряд ли представят в этом году, хотя корпорация может сделать сюрприз. Бюджетный айфон ждет крупный редизайн, некоторые характеристики которого порадуют фанатов бренда.

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