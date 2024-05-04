Большинство стереотипов о котиках не совсем соответствуют действительности.

Когда речь заходит о котах, существует множество мифов и теорий, которые не полностью соответствуют действительности. Об этом говорится в публикации CattitudeDaily.

Вот некоторые из самых распространенных мифов о котах, которые просто не соответствуют действительности:

Коты всегда падают на лапы

Этот популярный миф о котах, безусловно, является одной из причин, почему говорят, что коты имеют девять жизней. Чаще всего действительно коты приземляются на лапы благодаря так называемому "рефлексу выпрямления". Они обладают развитой ловкостью и быстротой реакции, но это не всегда помогает.

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Молоко – любимое лакомство для кошек

Ни в коем случае не рекомендуется давать котам молоко, потому что они обычно не переносят лактозу. К тому же в отличие от собак, кошачий организм не может должным образом расщеплять углеводы ни в каких других формах, кроме как в крошечных количествах. Нужно придерживаться диеты из животных белков, чтобы поддерживать оптимальное здоровье и необходимые функции организма животного. Генетический состав кошки не имеет ферментов, необходимых для расщепления лактозы, содержащейся в коровьем молоке.

Коты отстраненные/антисоциальные

Коты не являются отчужденными и асоциальными, какими их воспринимают некоторые люди. Коты любят внимание – даже если они хотят его строго на своих условиях. А некоторые коты на самом деле социальные бабочки, которые чрезвычайно дружелюбны и любят знакомиться с новыми людьми. Коты – это индивидуальности, но в целом они не являются отстраненными существами, которые избегают социального взаимодействия.

Коты ведут ночной образ жизни

Когда дело доходит до мифов о котах, кажется, многие верят, что коты ведут ночной образ жизни. Особенно это касается владельцев, чьи питомцы не дают им спать ночью. Но с биологической точки зрения, кот не является ночным. Кот – это сумеречное существо. Это означает, что они наиболее активны на рассвете и в сумерках.

Коты ненавидят воду

Многие думают, что коты не любят воду, но это не всегда так. Однако есть несколько пород кошек, которые обычно любят воду. Больше всего к воде тянутся мейн-куны, норвежские лесные коты, турецкие ангоры, бенгалы и турецкие ваны. Эти коты так любят воду, что часто идут купаться.

Интересные новости о котах

Люди всегда интересовались, что происходит в головах их домашних любимцев. И если по поведению собаки очень легко понять, любит ли она вас, с котами ситуация немножко иная. Коты, вероятно, думают о нас как о больших котах, которые не умеют быть котами.

Коты могут делать много интересных и необычных вещей, которые несвойственны другим животным. Они гоняются за объектами, которые движутся, ведь по своей природе являются хищниками. Эксперты объяснили, почему коты так любят бегать за движущимися вещами, особенно за лазерной указкой.

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