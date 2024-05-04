Украинского лидера якобы разыскивают по статье УК РФ.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующая информация появилась в базе ведомства, информирует пропагандистское "РИА-Новости". Отмечается, что Зеленского Владимира Александровича, который родился 25.01.1978 года в Кривом Роге, разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ.

Вместе с тем, не указано, какая именно статья стала причиной объявления Зеленского в розыск. Информации в российских СМИ по этому поводу также нет.

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Что предшествовало

Россия нередко объявляет в розыск украинских политиков и военных. В частности, недавно Министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука.

Об этом пишут российские пропагандисты со ссылкой на базу розыска МВД. Утверждается, что его заочно обвиняют "в террористическом акте после атаки беспилотников на территорию Российской Федерации".

Перед этим МВД РФ объявило в розыск начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Примечательно, что в МВД РФ не упомянули, по какой именно статье разыскивается Буданов.

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