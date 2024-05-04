Несмотря на угрожающую риторику, Макрон ничего не делает, чтобы действительно подготовиться к вводу войск в Украину.

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности отправить войска в Украину, являются пустой болтовней. Французская армия не способна потянуть такую войну, которую ведут сейчас ВСУ. Об этом в интервью изданию Boulevard Voltaire заявил отставной французский генерал Кристоф Гомар, который сейчас представляет оппозиционную правоконсервативную партию "Республиканцы".

"[У Макрона] слов много, но за ними мало действий. Фактически в таком случае мы можем прочитать три сообщения. Сообщение для французов: "Будьте осторожны, мы можем туда поехать". Месседж другим европейским странам: "Видимо, надо перевооружиться". Но все равно Франция не начала этого делать, поэтому давайте сохранять спокойствие. И третье сообщение, собственно, адресовано россиянам: "Будьте осторожны, как далеко вы заходите, потому что в конце концов мы будем готовы вас остановить или попытаться это сделать", - говорит генерал.

По словам Гомара, пока не заметно никаких практических шагов со стороны Макрона, направленных на то, чтобы подготовить французскую армию к гипотетической возможности зайти в Украину. Генерал отметил, что сейчас во Франции продолжает действовать старая оборонная стратегия, согласно которой количество танков и истребителей Rafale на вооружении и дальше будет сокращаться, а флот не будет существенно усиливаться. Кроме того, Франция не имеет достаточных запасов оружия на случай участия в высокоинтенсивной войне.

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"Сегодня Франция производит едва 3 тысячи снарядов в месяц, а украинцы потребляют не менее 3 тысяч в день. (...) Франция не имеет средств для ведения войны высокой интенсивности. (...) Я просто напомню, что сегодня мы имеем 220 боевых танков, а в 1991 году... у нас было от 1200 до 1300 танков", - заметил генерал.

Макрон угрожает введением войск в Украину

Как писал УНИАН, 2 мая Эммануэль Макрон заявил в интервью журналистам, что Франция подумает над вводом сухопутных войск в Украину, если российская армия достигнет значительных успехов на поле боя.

Однако далеко не все в НАТО в восторге от риторики французского президента. Например, министр обороны Италии считает, что заявления Макрона о западных войсках в Украине нагнетают напряжение.

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