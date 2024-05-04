Специалисты в таких случаях советуют постоянно общаться с другими родителями.

Опрос, который был проведен Медицинским центром Векснера Университета штата Огайо, показал, что примерно две трети, а именно 66% родителей заявили, что во время воспитания детей они чувствуют себя одинокими и изолированными. В целом исследователи опросили 250 родителей в возрасте от 30 до 49 лет. Об этом пишет издание CNBC.

По словам доцента клинического факультета Колледжа медсестер Университета штата Огайо Кейт Гавлик, лучшим способом преодолеть это состояние это поставить в приоритете социальные связи.

"Найдите родительскую группу или организуйте занятия для родителей и детей, где вы будете видеть одних и тех же людей снова и снова. Так формируется связь. Это не может быть только одно событие", - посоветовала исследовательница. Видео дня

Также исследования показали, что людям нравится, когда к ним звонят неожиданно. Согласно опросу, 79% опрошенных родителей отметили, что они ценили бы возможность общаться с другими родителями вне работы и дома.

В свою очередь бельгийско-американский психотерапевт и эксперт по вопросам отношений Эстер Перел отметила, что именно незапланированные события могут помочь вам создать более крепкие связи.

"Люди часто могут быть заняты за три недели до встречи, но они не заняты в день встречи. Удивительно, сколько людей собираются провести ночь дома", - подчеркнула она.

По словам Гавлик, стоит помнить, что последовательность является главным фактором.

"Это действительно о частоте и том, как часто вы видитесь с людьми", - подчеркнула она.

Отношения между родителями и детьми

Дети во время отношений со своими родителями могут часто сталкиваться с таким понятием, как газлайтинг, то есть когда один человек может манипулировать другим, прибегая к психологическому давлению. Нью-йоркский терапевт Одри Джейнс рассказала о 4 признаках того, что родители вас обижают.

Также специалисты назвали 6 важных фраз, которые взрослые дети хотят услышать от своих родителей. Психологи отметили, что среди таких высказываний есть: "мне жаль", "я очень горжусь тобой", "тебе нужен совет, или ты хочешь, чтобы я тебя выслушал?". Почему именно такие слова нужны взрослым детям, читайте в материале.

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