Немецкие овчарки пытаются защитить своих хозяев, даже когда им самим угрожает опасность, подчеркнули кинологи.

Есть порода собак, которую называют "собака на липучке" - это венгерская выжла. Псы этой породы очень любящие, они готовы быть рядом с хозяином во время любого занятия - плавания, прогулки или просто лежания на диване.

Еще к наиболее любящим собакам относятся лабрадоры-ретриверы, пишет The Scotsman, ссылаясь на сведения Кинологического клуба. Кинологи отмечают, что эти животные способны даже просто возле туалета ждать своего хозяина. Есть минус - лабрадор-ретривер часто страдает от тревоги разлуки.

В тройку самых любящих животных также входят немецкие овчарки. Эксперты отметили, что эти псы имеют плохую репутацию сторожевых, армейских и полицейских собак, но причина того, почему они так хорошо делают эту работу, заключается в том, что они очень любят своих руководителей и владельцев, поэтому пытаются защитить их и угодить им даже, если им самим угрожает опасность.

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Кинологи ранее сообщили, что есть ряд пород собак, которые любящие и мускулистые. В топ-3 таких животных входят турецкий кангал, тибетский мастиф, а также ротвейлер.

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