На сегодняшний день в составе "Грузинского легиона" более 1300 военных.

Сегодняшние акции протеста в Грузии против законопроекта об "иноагентах" напоминают события 10-летней давности в Украине.

Такое мнение высказал командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили, который воюет против оккупантов на стороне ВСУ, передает Голос Америки. Он отметил, что главная битва с РФ сегодня происходит в Украине, и когда россияне потерпят там поражение, Кремль отступит и в Грузии.

Весь "Грузинский легион" поддерживает общество на протестах в Грузии, но сейчас главная битва против российского влияния - в Украине, подчеркнул командир легиона.

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"Главная битва против настоящей силы - в Украине. Мы хотим быть там (в Грузии), но должны продолжить нашу борьбу. Когда зло будет побеждено в Украине, оно отступит и в Грузии. В Грузии происходит то же, что происходило в Украине 10 лет назад, когда все началось, началась российская оккупация", - отметил Мамулашвили.

Он добавил, что идея создания "Грузинского легиона" появилась у него во время событий на Майдане в Украине, когда полиция избила протестующих. Добровольческий батальон был создан в 2014 году, а с февраля 2016 года вошел в состав ВСУ. На сегодняшний день в составе "Грузинского легиона" более 1300 военных.

"Грузины не сдадутся пока не прикончат Россию в Украине. "Грузинский легион" - объединение, которое сделает все возможное, чтобы разделить Россию на куски", - сказал Мамулашвили.

Закон об "иноагентах" в Грузии

Несколько дней назад парламент Грузии одобрил во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". После этого в стране вспыхнули массовые протесты. Полиция применила против протестующих водометы и силу, а также проводила массовые обыски и аресты.

Законопроект, если станет законом, потребует от организаций, которые получают более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в стране как "агенты иностранного влияния".

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