В субботу, 4 мая, вступили в действие нормы, которые меняют положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины в соответствии с приказом министра обороны. В частности, отменяется статус "ограниченно годный", а остается только "годный и непригодный". В Департаментч здравоохранения Минобороны рассказали детали нововведения.
Отмечается, что устанавливаются ограничения относительно особенностей прохождения службы в соответствии с состоянием здоровья, а именно:
- пригодны (полностью);
- пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.
В то же время пересмотрены критерии пригодности:
- обновленные критерии построены на сочетании Международного Классификатора болезней и родственных проблем здравоохранения МКБ-10 и степени нарушения функций. Справочник МКБ-10 содержит несколько тысяч диагнозов;
- в каждой группе заболеваний могут быть как пригодные, так и непригодные, в зависимости от степени нарушения функций.
- пересмотрены требования к состоянию здоровья военнослужащих Десантно-штурмовых войск, Морской пехоты в особый период;
- определены требования к состоянию здоровья военнослужащих, которые проходят службу (отбираются для прохождения службы) в штурмовых подразделениях Сухопутных войск и Сил территориальной обороны ВСУ.
"Важно: фактически отменена индивидуальная оценка пригодности. Теперь члены ВВК не смогут принимать решения по своему усмотрению, а будут руководствоваться только четкими нормами. Это позволит исключить коррупционные проявления", – подчеркнули в Минобороны.
Степень годности к военной службе устанавливается ВВК в соответствии с Расписанием болезней, пояснениями к Расписанию болезней и таблицей дополнительных требований к состоянию здоровья.
До 4 февраля 2025 года мужчины 18-60 лет, которые имели статус "ограниченно годный" должны пройти ВВК. Однако человек не приходит в ВВК по собственной инициативе.
Направление на ВВК должен предоставить:
- для военнообязанного – ТЦК и СП;
- для военнослужащего – командир части или учреждение здравоохранения, в котором военнослужащий проходит лечение или реабилитацию, ТЦК и СП, в котором он стоит на учете во время своего отпуска.
Изменение правил мобилизации
Ранее УНИАН сообщал, что 4 мая вступает в силу закон об обеспечении прав военных на социальную защиту – документ предусматривает отмену статуса "ограниченно годный к военной службе".
Пригодными к службе в армии могут признавать даже тех, кто страдает серьезными заболеваниями, но сохраняет достаточную функциональность. Это касается, в частности людей с диабетом и ВИЧ.