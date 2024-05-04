В министерстве отметили, что фактически отменена индивидуальная оценка пригодности.

В субботу, 4 мая, вступили в действие нормы, которые меняют положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины в соответствии с приказом министра обороны. В частности, отменяется статус "ограниченно годный", а остается только "годный и непригодный". В Департаментч здравоохранения Минобороны рассказали детали нововведения.

Отмечается, что устанавливаются ограничения относительно особенностей прохождения службы в соответствии с состоянием здоровья, а именно:

пригодны (полностью);

пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

В то же время пересмотрены критерии пригодности:

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обновленные критерии построены на сочетании Международного Классификатора болезней и родственных проблем здравоохранения МКБ-10 и степени нарушения функций. Справочник МКБ-10 содержит несколько тысяч диагнозов;

в каждой группе заболеваний могут быть как пригодные, так и непригодные, в зависимости от степени нарушения функций.

пересмотрены требования к состоянию здоровья военнослужащих Десантно-штурмовых войск, Морской пехоты в особый период;

определены требования к состоянию здоровья военнослужащих, которые проходят службу (отбираются для прохождения службы) в штурмовых подразделениях Сухопутных войск и Сил территориальной обороны ВСУ.

"Важно: фактически отменена индивидуальная оценка пригодности. Теперь члены ВВК не смогут принимать решения по своему усмотрению, а будут руководствоваться только четкими нормами. Это позволит исключить коррупционные проявления", – подчеркнули в Минобороны.

Степень годности к военной службе устанавливается ВВК в соответствии с Расписанием болезней, пояснениями к Расписанию болезней и таблицей дополнительных требований к состоянию здоровья.

До 4 февраля 2025 года мужчины 18-60 лет, которые имели статус "ограниченно годный" должны пройти ВВК. Однако человек не приходит в ВВК по собственной инициативе.

Направление на ВВК должен предоставить:

для военнообязанного – ТЦК и СП;

для военнослужащего – командир части или учреждение здравоохранения, в котором военнослужащий проходит лечение или реабилитацию, ТЦК и СП, в котором он стоит на учете во время своего отпуска.

Изменение правил мобилизации

Ранее УНИАН сообщал, что 4 мая вступает в силу закон об обеспечении прав военных на социальную защиту – документ предусматривает отмену статуса "ограниченно годный к военной службе".

Пригодными к службе в армии могут признавать даже тех, кто страдает серьезными заболеваниями, но сохраняет достаточную функциональность. Это касается, в частности людей с диабетом и ВИЧ.

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