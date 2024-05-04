По словам Пышного, колебания в первую очередь связаны с факторами, которые существовали до войны.

На валютном рынке наблюдаются колебания, но они не создают опасного давления. Они в первую очередь связаны с факторами, которые существовали до войны. Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный в эфире телеканала "Мы – Украина", отвечая на вопрос, ожидать ли дальнейшее ослабление гривни.

"Говорю традиционно: Нацбанк не дает никогда прогнозов по курсу. Мы отвечаем за курсовую устойчивость. Мы видим, что валютный рынок после перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости, функционирует все больше, руководствуясь спросом и предложением. Это именно то, к чему мы стремились. Мы видим колебания, мы видим, что эти колебания в первую очередь связаны с факторами, которые существовали до войны: сезонность. Мы видим, что эти колебания на сегодняшний день не создают какого-то опасного давления", – отметил глава НБУ.

По его словам, Нацбанк будет и в дальнейшем присутствовать на рынке, обеспечивать курсовую устойчивость, но при этом давая возможность рынку реагировать как на внешние, так и на внутренние факторы. Пышный подчеркнул, что спрос и предложение должны вернуться. Сейчас на валютный рынок без участия НБУ постепенно возвращается экспортная выручка, обеспечивая то предложение, которое покрывает спрос.

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"Мы видим, что несмотря на войну, возвращаемся к нормальности. Да, она в определенной степени модифицирована на риски и обстоятельства, связанные с войной. Но она построена на принципах рыночной экономики. Именно туда мы идем, в Евросоюз... Мое сообщение населению: ситуация довольно контролируемая, но риски остаются... Наша задача – обеспечить при любых условиях курсовую и ценовую стабильность. Пока нам это удается", – подытожил банкир.

Курс валют в Украине

В инфляционном отчете Нацбанка говорится, что колебания валютного курса определяются соотношением спроса и предложения иностранной валюты, при этом интервенции НБУ компенсируют структурный дефицит иностранной валюты и сглаживают чрезмерные колебания.

По словам банкира, в течение мая ситуация на валютном рынке будет достаточно сбалансированной, однако не исключено определенное снижение курсов иностранных валют в период пасхальных праздников.

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