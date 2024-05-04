Ожидается, что он сохранит все основные особенности текущего устройства, но заметно подешевеет.

Корпорация Apple хочет максимально снизить стоимость своего базового iPad, чтобы еще больше интегрироваться в рынок доступных планшетов. Сегодня на нем доминируют китайские и южнокорейские Android-планшеты.

По данным Bloomberg, компания рассматривает разные способы удешевления будущего iPad 11, но при этом сохранив все основные особенности. Источник не делится всеми подробностями, но намекает, что стоимость нового планшета будет колебаться между ценами iPad 9 и iPad 10, то есть ниже $400.

Как известно, после крупного редизайна iPad 10 прибавил в цене относительно iPad 9 – новинка подорожала с $329 до $449. Апгрейд был приличный: планшет стал выглядеть современно, получило обновленный чип, а также более тонкие рамки и Touch ID в кнопке питания.

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В свежем отчете Apple говорится, что пользователи стали реже покупать новые iPad. Из-за этого у компании очень сильно упала выручка – например, доход от продажи планшетов снизился аж на 17%. Судя по всему, планы по выпуску бюджетных айпадов нацелены улучшить положение яблочной компании.

Предполагается, что iPad 11 выйдет позже в этом году вместе с iPad mini 7. А в этом месяце компания покажет новый iPad Pro и iPad Air. Предыдущая презентация новых планшетов Apple состоялись в октябре 2022 года – это самый длительный в истории период без новых моделей.

Также была информация, что компания Apple намерена выпустить бюджетный MacBook и AirPods. Такие модели будут конкурировать с дешевыми устройствами других брендов. К примеру, на данный момент самый дешевый MacBook стоит $999, а новинка должна быть еще на 20-30% дешевле.

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