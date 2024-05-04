Ее отец и муж сейчас находятся на фронте.

Украинская актриса Дарья Легейда, муж и отец которой служит в ВСУ, рассказала о неуместных вопросах военным.

Она отметила, что самый популярный вопрос украинцев "Когда же закончится война?". Однако актриса считает, что об этом не стоит спрашивать у наших защитников.

"Мне кажется, что нетолерантно спрашивать у людей, которые так трудно одерживают победу: "А когда закончится война?". Об этом, к слову, говорят и специалисты, которые занимаются социализацией военных, возвращающихся с фронта в гражданскую жизнь. Не надо спрашивать: "А когда уже?" "А можно быстрее?". Жизнь происходит здесь и сейчас. А если все силы отдавать на ожидание, то разве они останутся на то, чтобы просто жить? А жить надо вопреки всему. И победа обязательно придет", - сказала Дарья изданию OBOZ.UA.

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Она также добавила, что сама перестала думать, что все быстро закончится еще в марте 2022 года.

"Честно скажу, я прекратила об этом думать через неделю после начала полномасштабной войны. Чувствовала, что это не на две-три недели, как предсказывали некоторые. Я просто боролась за каждый день всеми фибрами своей души - за то, чтобы иметь возможность и вдохновение жить. Возможно, победа наступит не так, как мы представляем. А тихо, как чудо, которого очень ждем. А пока надо просто своими действиями приближать ее каждый день - делать то, что от каждого из нас зависит".

К слову, муж Дарьи Легейды - актер Дмитрий Сова - ушел в начале войны на фронт. Сейчас он находится на службе в Хмельницкой области вместе с отцом Дарьи.

Напомним, ранее известная актриса Дарья Легейда рассказала об отношениях с мужем-военным.

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