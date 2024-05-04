Марс испытывает самый высокий уровень полярной активности за последнее десятилетие.

На Марсе наблюдаются "глобальные полярные сияния" беспрецедентного масштаба из-за повышенной солнечной активности.

На Земле редко можно увидеть полярные сияния как на экваторе, так и на полюсах, поскольку магнитное поле защищает ее от солнечных бурь. Но на Марсе нет магнитного поля, поэтому полярные сияния там становятся глобальным явлением. И оно стало более частым во время пика так называемого Солнечного максимума, который происходит раз в 11 лет, пишет Independent.

"На Марсе наблюдается самый высокий уровень полярной активности за последние 10 лет. Только в феврале произошло три эпизода глобальных полярных сияний, которых мы никогда раньше не видели", - прокомментировал Ник Шнайдер из Лаборатории физики атмосферы и космоса Университета Колорадо.

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Космический корабль NASA Maven помог собрать данные о февральских полярных сияниях на Марсе. "Это даст нам возможность изучить, как солнечные бури влияют на атмосферу Марса, что является ключевой целью миссии Maven. Это то веселье, которого мы так ждали!", - отметил Шнайдер.

"Мне бы очень хотелось увидеть "большое событие" на Марсе в этом году, большое событие, которое мы можем изучить, чтобы лучше понять солнечное излучение, прежде чем астронавты отправятся на Марс", - добавил астрофизик Шеннон Карри, также из Лаборатории физики атмосферы и космоса.

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Осенью прошлого года стало известно, что в 2021 году ученые использовали для изучения внутренних частей Марса роботизированный спускаемый аппарат InSight. Космический корабль прослушал много марсианских землетрясений, чтобы составить представление о слоеной природе марсианского подземного мира. По данным InSight, кора и мантия не были особенно странными, однако ядро было слишком большим и не очень плотным для такой маленькой планеты.

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