Оккупант расстрелял командиров из управления артиллерийского дивизиона

Сейчас россияне ищут стрелка. Объявлен план "Перехват".

Российский оккупанты расстрелял своих сослуживцев из управления артиллерийского дивизиона.

Как сообщает Телеграм-канал "Оперативный ВСУ", россияне объявили план "Перехват", чтобы задержать стрелка.

По информации канала, подозреваемый оккупант служил в 70 дивизии Вооруженных сил РФ. Его жертвами стали командиры из управления артиллерийского дивизиона. О масштабах стрельбы в РФ молчат. Как отмечает канал, оккупант "сохранил боеприпасы Сил обороны".

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"Дружественный огонь" в армии РФ

Недавно стало известно, что в городе-крепости Бахмут Донецкой области российские захватчики иногда обстреливают позиции своих же "товарищей". Впоследствии появилось видео, на котором российский танк расстреливает свои же позиции.

Нередко происходят "бытовые перестрелки" между оккупантами. Как сообщал полковник Александр Мотузяник, такие перестрелки и "дружественный огонь" между россиянами помогают уничтожать армию РФ.

Также сообщалось, что российский офицер расстрелял подчиненного. По словам оккупантов-очевидцев, командир выпустил не менее четырех пуль.

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