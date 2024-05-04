В топ лучших Android-девайсов попал бюджетный телефон: что это за модель

Модель может считаться субфлагманом, но стоит она дешевле 300 долларов.

Авторы самого известного мобильного бенчмарка AnTuTu опубликовали новый рейтинг – смартфоны отбирались на основе рецензий реальных пользователей. Кроме флагманов в "андроидный" топ-3 пробился недорогой аппарат Honor.

По мнению пользователей, Honor X50 GT, который в Китае продают по $280, оказался лучше многих флагманов. Аппарат занял 3 место рейтинга AnTuTu, получив 94,62% восторженных отзывов. Этот бюджетник, например, обошел Galaxy S24 Ultra и Oppo Find X7 Ultra.

Лидер топа – Galaxy S23 Ultra, который получил 95,4% хороших отзывов. Весь список можно посмотреть ниже:

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Чем же так хорош Honor X50 GT? Телефон имеет 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 2652 х 1200 пикселей и частотой до 120 Гц. Новинка построена на не самой свежем чипе Snapdragon 8 Plus Gen 1, тем не менее, в рейтинге MasterLu она заняла второе место по плавности интерфейса, обойдя куда более мощные Asus ROG Phone 8 и Oppo Find X7.

Емкость аккумулятора девайса составляет 5800 мАч – в игры на смартфоне можно играть 12 часов подряд. Основная камера получила сенсор Samsung HM6 (1/1,67") с разрешением 108 Мп. Еще есть чип NFC, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 и пара микрофонов. Honor X50 GT вышел в январе и уже доступен на Aliexpress по цене 14 000 грн.

А среди пользователей Apple самыми любимыми iPhone в 2024 году являются iPhone 12 Mini, iPhone SE 2 и iPhone 8. Таким образом, сегодня большей симпатией пользуются раритетные iPhone, которые отличаются компактным дизайном, по сравнению с более современными версиями.

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