Коваленко утверждает, что на хранении в России осталось не более 100 САУ 2С7, пригодных к восстановлению.

В последнее время в СМИ практически не появляется информация о российских артсистемах 2С7 "Пион". Последнее верифицированное уничтожение 203-мм 2С7 датировано первыми числами апреля 2024. Так же не сообщается об особо активном применении данных САУ в зоне БД. Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, с чем связано такое "затишье".

Так, он указывает, что с начала войны, согласно верифицированным данным Oryx, было уничтожено, повреждено и затрофеено 22 российские 2С7. А согласно не верифицированной информации, более 65 единиц.

При этом оккупанты пытались использовать 2С7 за счёт их дальности поражения целей, как альтернативу западным арт-системам, которые имеются на вооружении ВСУ. Также в РФ намеревались возродить и нарастить производство 203-мм активно-реактивных снарядов для САУ "Пион" на мощностях "Завод "Пластмасс". Но, судя по имеющейся информации, фантастического успеха они на данном поприще не достигли, хотя от идеи возрождения серийного производства не отказались, отмечает эксперт.

Видео дня

При этом, пишет Коваленко, на хранении в России осталось не более 100 САУ 2С7, пригодных к восстановлению, при том, что ремонт будет довольно трудоёмким и долговременным.

"В этой связи, не исключаю, что россия будет пытаться получить от стран-союзниц аналогичные артиллерийские системы калибра 203-мм, из Ирана и Северной Кореи, поскольку темпы восстановления 2С7 из советских запасов не соответствуют темпам их уничтожения в зоне БД, а само их общее количество имеет пределы, с учётом отсутствия производства", - подытоживает эксперт.

Потери России в Украине

Ранее аналитики из Jamestown Foundation подсчитали, сколько военной техники осталось у россиян на хранении. Данные свидетельствуют, что российские оккупанты еще имеют достаточный запас вооружения для поддержания текущего темпа боевых действий в 2024 году, однако со следующего 2025 года ведение наступательных действий для них станет проблематичным.

Так, по данным аналитиков, у Росси на хранении осталось в частности, 4000 танков, 2800 единиц БМП-1 и БМП-2. что касается самоходной артиллерии, то у РФ на складах, по данным аналитиков, хранится САУ 2С1 "Гвоздика" - 1800 единиц; АУ 2С3 "Акация" и 2С5 "Гиацинт" - по 750 единиц; САУ "Мста-С" - 150 единиц; САУ 2С7 "Пион" - 160 единиц.

Вас также могут заинтересовать новости: