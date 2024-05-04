'Американская шпионка': Жорин постебался над россиянкой за 'публичное унижение' Abrams

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин остроумно "постебался" с россиянки, которая устроила "публичное унижение" американского танка Abrams в Москве.
В своем Telegram Жорин опубликовал фрагмент видео, на котором россиянка показывает неприличный жест трофейной западной технике и желает экипажу "гореть в аду". Офицер ВСУ иронично добавил, что эта женщина должна заинтересовать ФСБ.
"Советовал бы обратить внимание на эту женщину сотрудникам ФСБ. Если она ф*ки тычет, а не скрепный русский шиш - получается американская шпионка!" - иронично прокомментировал Жорин.Видео дня
Что предшествовало
В Москве для россиян устроили "праздник трофеев" перед сакральным 9 мая. Посмотреть на западную технику пришли самые ярые сторонники "русского мира". Среди толпы заметили неугомонную женщину, которая устроила собственную "показательную месть" западной технике. Россиянка снимала броню на планшет и показывала неприличный жест.
На уточняющий вопрос, кому адресован жест, россиянка самодовольно ответила: "Это "Абрамсу" гребаному. Гореть им в аду вместе с экипажем".