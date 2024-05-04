Единственным относительно новым смартфоном в списке оказался iPhone 2020 года.

Создатели бенчмарка AnTuTu поделились статистика оценок iPhone и iPad от их владельцев. Согласно опросам, именно этими девайсами пользователи Apple довольны больше всего. И среди них нет ни одного нового гаджета.

Если смотреть только на смартфоны, то лидером стал iPhone 12 mini, которым довольны 95,92% юзеров. У него компактные размеры, четкий и красочный 5,4-дюймовый OLED-экран, все еще мощный процессор и оптимальная для 2024 года камера.

На втором месте в списке "любимчиком" у пользователей Apple расположился iPhone SE второго поколения – 94,95%. Хоть дизайн не самый современный, на скорость работы и оптимизацию это никак не влияет. Сам телефон умещается в одной руке, имеет яркий 4,7-дюймовый дисплей и доступный прайс

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На третьем месте разместился iPhone 8 – самый старый смартфон рейтинга, выпущенный в 2017 году. Им довольны 93,17% покупателей. Безусловным же лидером стал 10,9-дюймовый iPad Air 4, которые многие называют одним из лучших планшетов Apple.

Интересно, что в топе не оказалось ни одного актуального девайса Apple. Что касается смартфонов, то в 2024 году у пользователей большей симпатией пользуются раритетные iPhone, которые отличаются компактным дизайном, по сравнению с более современными версиями.

Релиз новых смартфонов Apple традиционно состоится в сентябре. Если верить инсайдам, "прошки" рекордно вырастут в размерах, а все модели iPhone 16 получат еще одну кнопку.

В ближайших планах у Apple анонс новых планшетах в мае, и оба продукта являются очень ожидаемым: iPad Pro впервые получат OLED-экраны вместо LCD, а семейство Air впервые выйдет сразу в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.

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