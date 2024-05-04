В Центре сопротивления говорят, что таким образом Россия берет у Северной Кореи не только оружие, но и опыт культа личности.

В Москве 7 мая Кремль устроит "цирковое представление", которое называется "инаугурация президента РФ". Просмотр трансляции будет обязательным для жителей временно оккупированных территорий Украины, сообщает Центр национального сопротивления.

"Террористы из Кремля берут из Северной Кореи не только снаряды, но и передовой опыт культа личности", - отметили в сообщении.

По данным Центра, в школах, коммунальных предприятиях, на площадях населенных пунктов будут установлены экраны, где будут транслировать "инаугурацию" российского диктатора Владимира Путина.

Видео дня

"Просмотр очередных не связанных рефлексий международного преступника станет обязательным для учащихся, бюджетников и других слоев населения", - подчеркнули в сообщении.

Ранее в Центре сообщали, что на временно оккупированных территориях коллаборационисты начали привлекать оккупантов и "добровольцев" армии РФ для того, чтобы они промывали мозги детям и воспитывали в них "патриотов России". Недавно боевики группировки "Днепр" провели лекцию, которую посвятили войне, ученикам Новософиевской школы, что находится на ТОТ Херсонщины. Такие "уроки" являются не единичными случаями, а скорее всего, постоянными мероприятиями.

Также известно, что сейчас в школах на оккупированных территориях основными предметами являются русский язык и история, ведь большинство учителей из других отраслей отказываются сотрудничать с оккупантами.

"Дети целыми днями вынуждены изучать подвиги дедов, которые воевали и большой русский "язык". О математике, физике или химии иногда вообще речь не идет, ведь здесь критически не хватает кадров для учебных заведений. Речь прежде всего об учителях старших классов и представителях администрации учебных заведений", - добавили в сообщении.

Что сейчас происходит на временно оккупированных территориях

Ранее сообщалось, что Россия принудительно выселяет из домов жителей оккупированных территорий, а именно жителей Голой Пристани, Коханов и Гладковки, что на Херсонщине.

"Оккупанты проводят вывоз населения в отобранных из школ и автотранспортных предприятий автобусах. Население временно размещают в населенных пунктах Юга Херсонской области и в Крыму. Помещения, где их размещают специально переполнены, и имеют неудовлетворительное состояние, чтобы продолжать агитировать к переезду в Россию, а мужчин побуждать к постановке на воинский учет с последующей мобилизацией в ряды оккупационного войска", - рассказали в Центре национального сопротивления.

В свою очередь заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал, что россияне напуганы сопротивлением украинцев в оккупации. По его словам, несмотря на оккупацию, украинское сопротивление до сих пор существует.

"Практически весь наш "Бердянский мир" приятно шокирован, что это продолжается, и доходит до того уровня, что российские каналы и боты создаются именно потому, что оккупанты боятся. Все коллаборационисты участвовали в так называемых выборах под охраной, со сменой места жительства и другими мерами безопасности. Фактически сопротивление может эти "выборы" срывать", - отметил он, рассказывая о "выборах", которые проводила РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: