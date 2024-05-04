Певица долгое время не виделась с девочками.

Украинская певица Камалия, которая недавно уехала из Украины к своим дочерям, показала трогательную встречу с ними.

Она опубликовала соответствующее видео в Instagram. На нем 10-летние дочери-двойняшки Арабелла и Мирабелла, которые сейчас учатся в Лондоне, бегут на встречу к звездной мамочке и крепко ее обнимают.

"После долгих дней работы я наконец встретилась с моими замечательными девочками Мирабеллой и Арабеллой здесь, в Лондоне! Ваш смех и радостные объятия - это все, что мне нужно для счастья. Каждый момент с вами наполнен любовью и теплом, и я чувствую себя самой счастливой мамой в мире. Обещаю, что каждую минуту нашего времени вместе сделаю незабываемой. Люблю вас до бесконечности", - подписала Камалия.

Реакция подписчиков

Подписчики певицы сразу засыпали ее комплиментами и желали хорошо провести время вместе с дочками.

"Радуюсь вместе с вами"

"Красавицы мамины"

"Какие они замечательные"

"Это так мило, но грустно, что нужно постоянно расставаться"

"Самое милое и теплое видео, которое я видела".

К слову, дочерей Арабеллу и Мирабеллу Камалия воспитывает вместе с экс-супругом Мохаммадом Захуром, который живет с ними в Лондоне. Сейчас исполнительница редко видится с девочками, однако старается на каникулах проводить время вместе с ними и ездить в совместные путешествия.

Напомним, недавно известный блогер назвал причину развода Камалии и Захура.

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