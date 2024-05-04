Она подчеркнула, что семья для нее всегда на первом месте.

Украинская певица Джамала, которая сейчас беременна третьим ребенком, рассказала, где сейчас находятся ее сыновья.

Оказалось, что некоторое время 5-летний Эмир и 3-летний Селим жили в Польше вместе с родителями мужа исполнительницы. Однако Джамала решила их вернуть домой. Сейчас мальчики уже живут в Киеве.

"Дети были в Варшаве. Я их видела раз в месяц. Но семья для меня важна. Сейчас они уже в Киеве. Очень помогает бабушка с ними, но в основном мы с мужем и это трудно. Ищу сейчас няню, потому что трудно совмещать музыку, какие-то события и быть мамой вечером. Пока всех убаюкаю, утром сварю всем каши... Материнство - самый сложный труд", - сказала Джамала в интервью программе "Неймовірна правда про зірок".

Также 40-летняя певица добавила, что третья беременность стала для нее самой тяжелой. Она активно ездила за границу с выступлениями в поддержку Украины и имела сильный токсикоз. Свое состояние на важном мероприятии она описала так:

"Огромное событие в Вашингтоне во время демократической конференции и у меня был страшный токсикоз без преувеличения. Я понимаю, что мне настолько плохо, что не могу стоять, а мне сейчас петь на концерте и говорить с первыми лицами. Но мне Бог помогал. Я беременная везла из Австралии нашим бойцам дроны в самолете".

Тем не менее все трудности позади и Джамала с нетерпением ждет встречи с малышом.

"Я раньше в интервью говорила о 5 детях. И то, что я хотела всегда большую семью - это факт", - подчеркнула певица.

Напомним, ранее беременная Джамала ответила, выбрала ли уже имя для третьего ребенка и когда должна родить.

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