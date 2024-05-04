Экс-президент США не будет разглашать стратегию до выборов.

Бывший президент США и действующий претендент на главный пост в Белом доме Дональд Трамп разработал детальный план мирного завершения войны в Украине, но он не будет разглашен до выборов. Об этом сообщает The Telergaph со ссылкой на источник, близкий к Трампу.

"План есть, но он не собирается обсуждать его с кабельными новостными сетями, потому что тогда вы теряете все рычаги влияния", - сказал источник.

При этом собеседник издания отметил, что Трамп сосредоточится на простом сообщении о том, что он прекратит войну, пытаясь привлечь американских избирателей, которые надеются на мир.

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"Он хочет остановить убийство. Это наклейка на бампере: Трамп прекратит убийство", - поделился спикер.

Издание напоминает, что недавно Трамп сказал, что его послание к союзникам по НАТО было таким: "Если вы не собираетесь платить, тогда платите сами", и добавил, что Европа "воспользовалась нами как в отношении НАТО, так и в отношении Украины".

"Я попытаюсь помочь Украине, но Европа также должна туда попасть и выполнить свою работу", - добавил экс-президент США.

Дональд Трамп - последние заявления

На днях бывший президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление относительно поддержки Украины со стороны США и Европы. По его словам, европейские страны гораздо больше пострадали от полномасштабного вторжения РФ в Украину, чем Соединенные Штаты.

Также УНИАН сообщал, что Трампа предупредили, что он может попасть в тюрьму. Пока судья оштрафовал бывшего президента США за неуважение к присяжным и свидетелям.

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