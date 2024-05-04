Также в "АТЕШ" сообщили о гибели 10 военных РФ в Мариуполе.

Россияне в оккупированном Мариуполе постоянно перемещают свою военную технику. Как заявляют партизаны "АТЕШ", это связано со страхом оккупантов из-за ударов ATACMS и огромных потерь.

"Нам известны все данные, о текущем местоположении практически каждого подразделения и мест, куда оккупанты переместили различные виды вооружений, пытаясь спрятать их от неминуемого уничтожения", - подчеркивают участники движения.

Также в "АТЕШ" сообщили о гибели 10 военных РФ в Мариуполе "в связи с переданными "загадочными" пасочками, колбасками и сальцом".

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"Вкус был не то что бы превосходным, а "убийственно" вкусным. Пасха все ближе и ближе, а передачек еще хватает", - загадочно намекнули партизаны.

Ситуация в Мариуполе

19 апреля в Мариуполе в районе ММК им. Ильича работала ППО. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщал по крайней мере об одном прилете.

Позже он рассказал, что после взрывов в районе завода, оккупанты передислоцировали оттуда технику. Они прячутся в городе, расквартировываются и паркуют военные машины по дворам.

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