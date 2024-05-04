Судьба проверит на прочность два знака Зодиака уже в мае

Им стоит быть готовыми к испытаниям.

Астрологи назвали два знака Зодиака, в жизни которых будут происходить не самые приятные события уже в ближайшее время. По мнению экспертов, им стоит быть готовыми к испытаниям судьбы.

Водолей

Водолеи очень ценят свою свободу, поэтому они часто отталкивают окружающих, особенно тех, кто хочет постоянно присутствовать в их жизни. Такое положение дел вполне устраивает представителей данного зодиакального созвездия, но это до тех пор, пока они не остались совсем одни. А такой риск есть.

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Как говорят астрологи, Водолеи могут поссориться с близкими и родными, после чего те просто отвернутся от них. И тогда Водолеи испытают не только чувство свободы, но и одиночества, что негативно скажется на их эмоциональном состоянии.

Скорпион

У Скорпионов весь май все будет валиться из рук. Это безусловно скажется и на вашей работе. Астрологи предупреждают, что у вас может возникнуть неприятный разговор с начальством. Многое будет зависеть от вашей коммуникации и настроения. Если будете проявлять негативные эмоции и агрессировать, то рискуете остаться без работы.

Поэтому лучше сначала думайте, а потом делайте. Спешка ни к чему в данном вопросе. И следите за своими словами.

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