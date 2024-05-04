Власти Берлина предупредили, что если желающих не найдется, то строение придется снести.

Власти Берлина предложили отдать любому желающему в бесплатное пользование виллу Йозефа Геббельса.

Как пишет BILD, комплекс из огромного особняка и территории вокруг него в 17 га находится около озера Богензее в 15 км к от Берлина. Уже 24 года здание пустует, а на его содержание из столичного бюджета каждый год идут сотни тысяч евро. Теперь же столичный министр финансов Штефан Эверс заявил: "Предлагаю любому, кто хотел бы завладеть этим участком, получить его в дар от земли Берлин".

Он отметил, что к настоящему времени, ни местные, ни федеральные власти пока не проявили интерес к объекту.

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Эверс предупредил, что если виллу Геббельса так никто и не забрет, берлинские власти снесут ее.

Издание отметило, что за последние десятки лет попытки найти владельцев для этой виллы были безуспешными. Причиной тому необходимость реконструкции, на которую нужно потратить миллионы евро.

Вилла Геббельса и Зеленский

В декабре 2023 года российские пропагандисты начали разгонть фейк о том, что виллу одного из ближайших и доверенных лиц Адольфа Гитлера, якобы купил украинский президент Владимир Зеленский. Власти Украины сразу же опровергли эту фейковую новость.

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