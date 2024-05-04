Попытки прорыва и захвата населенных пунктов россиянами могут быть на разных направлениях.

Риски российского наступления есть по всей линии фронта, потому что активность врага чрезвычайно высока, ему нужна "добыча" до 9 мая, чтобы российская пропаганда могла это использовать. Об этом сказал военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире телемарафона.

По его словам, такой "добычей" для российских оккупантов может быть даже какой-то украинский опорный или небольшой населенный пункт, потому что им важно отрапортовать о "победе". "Конечно, риски есть по всей линии фронта, потому что активность врага чрезвычайно высока", - подчеркнул он.

По словам Тимочко, есть понимание вражеского замысла по наступлению в сторону Часового Яра, который они рассматривают как плацдарм для дальнейшего продвижения на Краматорск, Славянск, Константиновку.

Видео дня

"Мы понимаем их активность, скажем, на Авдеевском направлении - это Угледар, Покровское, Курахово. Они рассчитывают воплотить свои намерения, чтобы уже с юга и севера занять Донецкую область. Мы понимаем, что для того, чтобы пробовать контролировать Краматорск, Славянск или направление к этим городам, они могут пробовать и на Харьковском направлении атаковать, это даже не на Харьков, а через Купянск в сторону Оскольского водохранилища, которое обеспечивает питьевой и технической водой города Донетчины", - отметил Тимочко.

При этом напомнил, что враг уже несколько дат называл для захвата Донецкой области, но это не стало реальностью.

Также Тимочко отмечает, что могут быть опасными и другие направления.

"Путина очень мучает то, что наши войска удерживают и Роботино, и Крынки", - сказал он.

"Учитывая ту активность, интенсивность, им хочется занять максимально возможное количество населенных пунктов или даже наших военных опорных пунктов для того, чтобы Путин 8 или 9 мая, выступая перед россиянами, мог рассказать о какой-то большой в его понимании победе", - отметил Тимочко. При этом он добавил, что в планах врага может быть и наступление на Сумы.

По его словам, для Украины сейчас очень важно скорейшее поступление вооружения от партнеров. "Все будет зависеть от того, какая из сторон сумеет к моменту наступления россиян или контрнаступления подготовиться максимально качественно и эффективно", - подчеркнул он.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий изданию The Economist заявил, что Россия готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области. Успех россиян зависит от того, насколько крепкой будет украинская оборона на Донбассе.

Как прогнозирует Скибицкий, основное наступление России начнется в конце мая или в начале июня.

Президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что Украина стоит перед новым этапом войны с Россией, и оккупанты сейчас готовятся расширить наступление.

Вас также могут заинтересовать новости: