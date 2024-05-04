Для большинства получателей субсидию назначат автоматически.

Жилищная субсидия на отопительный сезон назначается до даты его окончания, по 30 апреля включительно, до 15 апреля включительно идет начисление на услугу отопления. В то же время с мая человек может получать субсидию на неотапливаемый сезон. Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

Отмечается, что для большинства получателей она будет назначена автоматически (если не изменились данные об имущественном состоянии и/или составе домохозяйств). То есть, если вы уже являетесь получателем жилищной субсидии, дополнительно обращаться никуда не нужно и никаких дополнительных обращений делать также не нужно. Пенсионный фонд на основе данных, которые уже есть, пересчитает размер субсидии.

В то же время есть определенные категории, которым субсидию с 1 мая назначат по их обращению с заявлением и декларацией о доходах и расходах. В частности, с личным обращением в Пенсионный фонд надо обратиться, если:

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заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Также необходимо обратиться и лицам, которые имеют право на выплату, но в отопительный сезон субсидия была назначена в размере 0,00 грн.

В министерстве добавили, что на финансирование жилищных субсидий и льгот в 2024 году правительство выделило 49,9 млрд грн (на 12 млрд грн больше по сравнению с 2023-м).

Тарифы в Украине

Кабинет министров 26 апреля утвердил продление льготной цены на электроэнергию для населения на уровне 2 гривны 64 копейки за киловатт до конца мая этого года.

Все 12 поставщиков, которые сейчас присутствуют на рынке, обнародовали свои годовые тарифы на газ для бытовых потребителей. Речь идет о ценах на природный газ, которые будут действовать до апреля 2025 года. Как и в два предыдущих сезона, стоимость газа для населения не возрастет.

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