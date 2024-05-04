По словам Лауринаса Кащюнаса, при попытке "понять противника" США и ЕС применяли западный подход и критерии в оценке его стратегии.

"Отправной точкой" нового саммита НАТО должна стать российская военная угроза. Об этом во время дискуссии в вашингтонском аналитическом центре заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, информирует LRT.

По его словам, Альянс "недооценил способность Кремля адаптироваться к ситуации".

"Москва, несмотря на санкции, перевела свою экономику на военные рельсы ввиду того, что в условиях авторитарного режима ей не приходится особо беспокоиться о социальном благосостоянии своего общества", - сказал политик. Видео дня

По его мнению, эта ошибка и недооценка возникла из-за того, что при попытке "понять противника - Россию - США и Европа исходили из того, что применяли западный подход и критерии в оценке ее стратегии".

"Отсутствие ответственности за свое общество, жестокое распоряжение своим собственным мобилизационным потенциалом", который, по данным чиновника, может достигать 25 млн человек, "делает Россию одним из самых опасных противников, которым Альянсу придется противостоять в ближайшее время", а потому странам-союзникам "предстоит многое изменить в работе НАТО". В частности, речь идет о нескольких аспектах:

на "восточном фланге" наступил "этап построения более гибкой системы реагирования и сдерживания, которая требует выделения большего количества полномочий региональным силам Альянса";

увеличение расходов на оборону до 2% - это лишь нижняя граница, и она будет повышена;

странам НАТО придется серьезно "модернизировать и усилить свои ВПК";

необходимо начать "рассматривать Украину как инструмент сдерживания агрессии, направленной против Европы и Запада", а следовательно, как "элемент евроатлантической безопасности и единства";

решить вопрос о членстве Украины в НАТО;

перестать рассматривать противостояние с Россией в парадигме "эскалация-деэскалация".

"Поскольку Кремль понимает только силу, нам необходимо выработать систему активной защиты, которая не позволяет Москве угрожать повышением градуса конфликта", - резюмировал министр обороны Литвы.

Саммит НАТО в июле 2024 года - что известно

Украине не стоит ждать приглашения в НАТО на июльском саммите. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Он напомнил, что для этого нужно согласие всех действующих членов НАТО.

Как сказал Столтенберг, он надеется, что "мы сможем продемонстрировать, что мы приближаем Украину ближе к членству".

Также УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил ожидания от саммита НАТО. По его словам, Альянс не должен отступать от собственных правил в угоду Кремлю.

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