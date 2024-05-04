Трамп неоднократно выражал недовольство тем, что Европа слишком мало тратит на оборону.

Дональд Трамп, который имеет серьезные шансы на возвращение в Белый дом, размышляет над тем, чтобы заставить членов НАТО поднять минимальную планку расходов на собственную оборону до 3% своего ВВП вместо нынешних 2%. Об этом изданию The Telegraph рассказал собеседник из окружения Трампа.

Бывший президент считает, что страны-члены должны сделать больший вклад в коллективную оборону альянса в свете угроз со стороны России и Китая. Он также считает, что расходы на военную помощь Украине не должны засчитывались в эти 3% расходов на свою оборону.

Собеседник издания рассказал, что Трамп уже некоторое время думал над этим, но окончательно утвердился в таких планах после недавней встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

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Также источник утверждает, что именно Дуда убедил экс-президента США разблокировать 60-миллиардный пакет военной помощи Украине, который полгода был "заложником" трампистов в Палате представителей Конгресса.

Как отмечает The Telegraph, в прошлом году только 11 из 32 членов НАТО смогли достичь текущего требования о 2% расходов на оборону. Анджей Дуда ранее утверждал, что сейчас 3% ВВП тратят на собственную оборону только Польша, США и Греция.

Во вторник Тимо Песонен, высокопоставленный чиновник ЕС по вопросам обороны, заявил, что целевой показатель в 3% уже обсуждается в некоторых странах-членах за закрытыми дверями.

Трамп недоволен партнерами США по НАТО

Как писал УНИАН, Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство тем, что европейские страны тратят на собственную оборону слишком мало, перекладывая бремя военных расходов на Америку. Его бывший советник Джон Болтон в своих мемуарах писал, что в свое время он вынужден был несколько раз отговаривать Трампа-президента от идеи выхода США из НАТО.

В феврале этого года вспыхнул громкий скандал, когда Трамп рассказал на предвыборном митинге, как во времена своего президентства угрожал союзникам по НАТО, что отдаст их на растерзание России, если они не увеличат расходы на собственную оборону.

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