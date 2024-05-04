Вероятно, россияне сосредоточатся на Харьковщине, чтобы отвлечь внимание ВСУ от южной оси фронта.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин оценил подготовку россиян к новому наступлению.

Как отметил Жорин в эфире программы "Ночной дозор", враг, безусловно, готовится к новому этапу продвижения своих войск. Вероятно, одним из приоритетных направлений станет Харьковщина.

"Скорее всего, это будет в районе Харьковской области. Тем не менее, я не исключаю, что они могут начать в Харькове давить, понимая всю ограниченность наших ресурсов, чтобы мы перебросили силы туда, а в это время на юге развернуть отдельный театр событий", - отметил Жорин.

Он добавил, что у Украины не знает до конца планов врага, но понимает план, по которому он может пойти.

Война в Украине - новое наступление россиян

Как сообщал УНИАН, по прогнозу украинской разведки, российские войска начнут основное наступление на фронте в конце мая или в начале июня. Также враг готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области. Об этом заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Он отметил, что у захватчиков не будет достаточно ресурсов для захвата крупного города. Успех россиян зависит от того, насколько крепкой будет украинская оборона на Донбассе.

Украина уже получила несколько срочных поставок оружия после одобрения новой программы американской помощи. Однако, как отмечается в публикации издания The New York Times, в дальнейшем выдерживать быстрый темп поставок США и другим союзникам по НАТО будет сложно. Поэтому большая часть большого оружия и некоторые боеприпасы могут быть в Украине только летом, или даже позже. Ожидается, что новая система Patriot поступит в Украину не раньше конца июня и может совпасть с поставкой истребителей F-16.

Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отмечал, что дата передачи Украине самолетов F-16 несколько раз переносилась и о точных сроках говорить сложно. Официально об этом не будут сообщать.

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