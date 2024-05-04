Соответствующее направление должен выдать территориальный центр комплектования.

Ограниченно годным военнообязанным украинцам в связи с отменой этого статуса необходимо в течение 9 месяцев пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Соответствующее направление должен выдать территориальный центр комплектования (ТЦК). Об этом в эфире телемарафона сообщила директор Департамента здравоохранения министерства обороны Украины Оксана Сухорукова.

По ее словам, осмотр ограниченно годные военнообязанные должны пройти в течение 9 месяцев с даты вступления закона в силу.

"Человек не может сам пройти ВВК. Человека должны направить. Если мы говорим о военнообязанном, то тогда его должен направить ТЦК, в котором человек стоит на учете", - пояснила чиновник. Видео дня

Она уточнила, что в ТЦК есть информация о статусе "ограниченно годный" военнообязанного. Таким образом, центр должен сообщить человеку, когда он должен пройти ВВК, и выдать направление.

"В любом случае я хочу подчеркнуть, что народные депутаты возложили обязанность перепройти ВВК на граждан. То есть если к вам не приходит в течение долгого периода времени сообщение от ТЦК, то стоит пойти и обновить свои данные самостоятельно", - посоветовала Сухорукова.

Она также отметила, что решение ВВК может обжаловать любой человек, если он не согласен с решением комиссии.

Отмена статуса "ограниченно годный": что стоит знать

В Минобороны раскрыли детали изменений, касающихся отмены статуса "ограниченно годный". В частности, в министерстве отметили, что фактически отменена индивидуальная оценка пригодности.

До 4 февраля 2025 года мужчины в возрасте 18-60 лет, имевшие статус "ограниченно годный", должны пройти ВВК. При этом человек не приходит в ВВК по собственной инициативе.

Также УНИАН сообщал, что годными к службе в армии могут признавать даже тех, кто страдает серьезными заболеваниями, но сохраняет достаточную функциональность. Это касается, в частности, людей с диабетом и ВИЧ.

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