Там напомнили об ордере Международного уголовного суда на арест Путина.

Так называемое объявление в розыск Россией президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует об отчаянии пропагандистов государства-агрессора.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД относительно российских сообщений об объявлении в розыск президента Украины. "Российские сообщения о якобы объявлении МВД РФ в розыск президента Украины Владимира Зеленского являются свидетельством отчаяния российской государственной машины и пропаганды, которые не знают, какой еще новостной повод придумать для привлечения внимания", - отметили в МИДе.

При этом в министерстве напомнили, что в отличие от "ничтожных российских объявлений", ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений является вполне "реальным и подлежит исполнению в 123 государствах мира".

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В РФ объявили в розыск Зеленского

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующая информация появилась в базе ведомства. Он якобы разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Вместе с тем, не указано, какая именно статья стала причиной объявления Зеленского в розыск. Информации в российских СМИ по этому поводу также нет.

Кого уже только Россия не объявляла в розыск, в частности, начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, а также командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

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