Хотя сами США регулярно теряют такие дроны в различных войнах, Украине их не дают "потому что могут сбить".

Украина с начала войны просит у США о поставке ударно-разведывательных дронов MQ-9 Reaper, но Вашингтон все время отказывает под сомнительными предлогами. Об этом пишет военно-аналитическое издание Defense Express.

Отмечается, что сначала украинские военные хотели использовать эти дроны для выполнения ударных и патрульных миссий, а сейчас - для разведывательных. В частности, чтобы выявлять объекты армии РФ за линией фронта и таким образом улучшить эффективность работы в частности M142 HIMARS и других ракетных систем, имеющихся у ВСУ.

США отказываются передавать Украине MQ-9 Reaper, ссылаясь на то, что дрон могут сбить. Эксперты Defense Express считают такое объяснение абсурдным.

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"БПЛА как раз созданы для того, чтобы действовать в зонах высокого риска, с высоким уровнем насыщения средствами ПВО и другими угрозами", - говорят они.

Также аналитики отмечают, что сами дроны MQ-9 Reaper не являются каким-то дефицитным оружием, когда потеря одного аппарата будет ощутимой. Например, в апреле 2023 года американцев упрекнули за то, что они списывают полсотни MQ-9 Reaper, которые можно было бы передать для нужд ВСУ. А в октябре компания-производитель предлагала поставить дроны Украине едва ли не за свой счет, но все равно Пентагон не дал согласия.

Что собой представляет MQ-9 Reaper

Беспилотный самолет MQ-9 Reaper был создан в 2001 году американским ВПК для нужд армий США и Британии. Аппарат, имеющий размах крыльев в 25 метров, способен выполнять ударные и разведывательные миссии на высоте до 15 км, оставаясь в воздухе до 20 часов.

Беспилотник может нести на борту от 4 до 8 ракет "воздух - земля", или "воздух - воздух". Вместо ракет к нему можно подвешивать свободнопадающие или управляемые авиабомбы.

За все время было изготовлено до 300 беспилотников, из которых по меньшей мере 23 были потеряны в боевых действиях или по техническим причинам. Последняя известная потеря зафиксирована 26 апреля этого года: один такой дрон был сбит йеменскими хуситами.

MQ-9 Reaper активно применялся США и другими странами в ряде военных конфликтов. Показательно, что в российско-украинской войне тоже был сбит один такой дрон. 14 марта 2023 года российский самолет протаранил американский MQ-9 Reaper, выполнявший разведывательный полет над международными водами Черного моря.

Сейчас этот беспилотник стоит на вооружении США, Великобритании, Испании, Турции, Тайваня, Нидерландов, Италии, Польши, Франции и Японии. Стоимость одного БПЛА составляет до 30 млн долларов.

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